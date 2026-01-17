La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al empresario colombiano Álex Saab del cargo de ministro de Industria, en medio de la creciente presión de Estados Unidos tras los ataques del 3 de enero y la reciente captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Saab, quien había sido designado en octubre de 2024 por el propio Maduro, fue removido junto con una reconfiguración del gabinete que incluye la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional, ahora bajo la dirección de Luis Antonio Villegas.

“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.

El empresario fue liberado en 2023 por Washington como parte de un intercambio que permitió la excarcelación de 10 estadounidenses presos en Venezuela. Sin embargo, Saab arrastra una pesada carga judicial: fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2021, acusado de lavar dinero proveniente de contratos estatales venezolanos, entre ellos los vinculados al programa de alimentos CLAP, señalado por presunta corrupción.

Durante el régimen de Maduro, Saab fue considerado un “enviado especial” y defendido por el chavismo como un “héroe económico”. Para la justicia estadounidense, en cambio, operaba como testaferro del mandatario depuesto y pieza clave de su red financiera internacional.

Incertidumbre política y presión internacional

La destitución de Saab ocurre en un contexto de alta tensión política, marcado por la transición de poder tras la caída de Maduro y las exigencias de Washington para la liberación masiva de presos políticos y la convocatoria de elecciones libres.

En este escenario, el foco también se traslada a la lideresa opositora María Corina Machado, quien recientemente sostuvo una reunión con el expresidente estadounidense Donald Trump. Analistas advierten que su principal reto será lograr regresar a Venezuela y encabezar el proceso de reconstrucción institucional.

Por su parte, Estados Unidos evalúa posibles sanciones y nuevas medidas diplomáticas en caso de que el gobierno interino de Rodríguez incumpla con los compromisos asumidos, especialmente en materia de derechos humanos y restitución democrática.

