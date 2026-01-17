La presidenta interina de Venezuela removió al empresario del Ministerio de Industria y anunció la fusión de carteras estratégicas.
La presidenta interina de Venezuela removió al empresario del Ministerio de Industria y anunció la fusión de carteras estratégicas.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta interina de Venezuela, , destituyó al empresario colombiano Álex Saab del cargo de ministro de Industria, en medio de la creciente presión de tras los ataques del 3 de enero y la reciente captura de y su esposa Cilia Flores.

Saab, quien había sido designado en octubre de 2024 por el propio Maduro, fue removido junto con una reconfiguración del gabinete que incluye la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional, ahora bajo la dirección de Luis Antonio Villegas.

LEA TAMBIÉN: Rusia: decisiones de la Justicia de EE.UU. sobre Maduro carecerán de legalidad

“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.

El empresario fue liberado en 2023 por como parte de un intercambio que permitió la excarcelación de 10 estadounidenses presos en Venezuela. Sin embargo, Saab arrastra una pesada carga judicial: fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2021, acusado de lavar dinero proveniente de contratos estatales venezolanos, entre ellos los vinculados al programa de alimentos CLAP, señalado por presunta corrupción.

Durante el régimen de , Saab fue considerado un “enviado especial” y defendido por el chavismo como un “héroe económico”. Para la justicia estadounidense, en cambio, operaba como testaferro del mandatario depuesto y pieza clave de su red financiera internacional.

LEA TAMBIÉN: Delcy Rodríguez, una semana encargada de una Venezuela bajo la lupa de Trump

Incertidumbre política y presión internacional

La destitución de Saab ocurre en un contexto de alta tensión política, marcado por la transición de poder tras y las exigencias de Washington para la liberación masiva de presos políticos y la convocatoria de elecciones libres.

En este escenario, el foco también se traslada a la lideresa opositora , quien recientemente sostuvo una reunión con el expresidente estadounidense Donald Trump. Analistas advierten que su principal reto será lograr regresar a Venezuela y encabezar el proceso de reconstrucción institucional.

Por su parte, Estados Unidos evalúa posibles sanciones y nuevas medidas diplomáticas en caso de que el gobierno interino de Rodríguez incumpla con los compromisos asumidos, especialmente en materia de derechos humanos y restitución democrática.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Trump elogia a Machado, pero mantiene su apoyo a Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez dice que venta petrolera será destinada al sistema de salud de Venezuela
Delcy Rodríguez, una semana encargada de una Venezuela bajo la lupa de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.