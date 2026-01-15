Las autoridades rusas, incluido el presidente, Vladímir Putin, han eludido arremeter directamente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar la captura de Maduro. (Foto de Alexander NEMENOV / AFP).
Agencia EFE
Agencia EFE

Cualquier decisión de la Justicia estadounidense sobre el líder venezolano, , capturado el pasado 3 de enero por las fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York, será ilegal, declaró hoy el Ministerio de Exteriores de .

De acuerdo con las normas del derecho internacional reconocidas por todos y basadas en el principio de la igualdad soberana de los Estados, Nicolás Maduro, como jefe de Estado, goza de inmunidad absoluta ante la jurisdicción de Estados Unidos y de cualquier otro Estado”, dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Según Zajárova, “incluso dejando de lado la cuestión del uso ilegal de la fuerza” en Venezuela, el mero hecho del “secuestro y detención” de Maduro viola gravemente las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos.

María Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia. (REUTERS/Maxim Shemetov).
María Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia. (REUTERS/Maxim Shemetov).

Cualquier decisión judicial sería igualmente ilegal a menos que un tribunal estadounidense se acuerde del derecho internacional y ordene la liberación (de Maduro)”, aseveró.

Según , “los posibles argumentos de que Nicolás Maduro supuestamente renunció a sus poderes presidenciales y, por lo tanto, perdió su inmunidad no pueden tomarse en cuenta, ya que su destitución se produjo como resultado de una operación militar ilegal de Estados Unidos”.

LEA TAMBIÉN: Trump le dice a China y a Rusia que compren “todo el petróleo venezolano que necesiten”

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, saludó la víspera la política de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la defensa de la soberanía del país tras la “operación ilegal” de Estados Unidos, que acabó en la captura de Maduro.

Desde el pasado día 3, Rusia ha criticado en varias ocasiones el apresamiento de Maduro y ha exigido su restitución como presidente de Venezuela.

A la vez, las autoridades rusas, incluido el presidente, , han eludido arremeter directamente contra el presidente de Estados Unidos, , por ordenar la captura de Maduro.

