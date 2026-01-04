Intercepciones aéreas provocan retrasos y cancelaciones en aeropuertos moscovitas | (EFE/EPA/WOJTEK JARGILO).
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, señaló que las intercepciones se produjeron durante la noche y a lo largo de la jornada del domingo. De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, no se registraron víctimas como consecuencia de estos hechos.

El tráfico aéreo se vio alterado en tres de los cuatro aeropuertos moscovitas, donde se aplicaron restricciones temporales a las llegadas y salidas. Decenas de vuelos se retrasaron y algunos fueron cancelados, según los sitios web de los aeropuertos.

Desde la agencia federal de aviación, Rossaviatsia, se indicó que las medidas fueron adoptadas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

A comienzos de diciembre, Rusia había informado haber repelido un ataque masivo con más de 300 drones ucranianos, de los cuales unos cuarenta se dirigían también hacia Moscú, lo que entonces provocó importantes retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de la capital.

Elaborado con infomación de AFP

LEA TAMBIÉN: Rusia cree en la victoria sobre Ucrania, afirma Putin en discurso de fin de año

