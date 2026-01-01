Zelenzky sobre el acuerdo de paz con Rusia: “Está listo en un 90%”. (Sergei GAPON / AFP)
Zelenzky sobre el acuerdo de paz con Rusia: “Está listo en un 90%”. (Sergei GAPON / AFP)
pero que aún quedan por decidir las cuestiones más importantes y advirtió contra un acuerdo que recompense a Moscú.

y que todo acuerdo debe tener garantías sólidas de seguridad para disuadir a Rusia de volver a invadir su territorio.

“El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números”, dijo Zelensky en el mensaje de video publicado en su cuenta de Telegram.

Cabe recordar que pero no ha logrado alcanzar un avance decisivo en la cuestión clave del territorio.

El presidente ruso, Vladimir Putin, presionó para obtener como parte del acuerdo el control total de la región oriental de Donbás, en Ucrania.

Sin embargo, Zelensky afirmó en su discurso que no cree que Rusia se detenga allí si Ucrania se retira.

“‘Retírense del Donbás y todo habrá terminado’. Así es como suena el engaño cuando se traduce del ruso al ucraniano, al inglés, al alemán, al francés y, de hecho, a cualquier idioma del mundo”, declaró.

Elaborado con información de AFP.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asistiendo a una rueda de prensa en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 28 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asistiendo a una rueda de prensa en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 28 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL

