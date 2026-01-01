El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que su país está a “un 10%” de alcanzar un “acuerdo de paz” con Rusia, pero que aún quedan por decidir las cuestiones más importantes y advirtió contra un acuerdo que recompense a Moscú.

El mandatario dijo que Ucrania quiere poner fin a la guerra, pero no “a cualquier precio”, y que todo acuerdo debe tener garantías sólidas de seguridad para disuadir a Rusia de volver a invadir su territorio.

“El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números”, dijo Zelensky en el mensaje de video publicado en su cuenta de Telegram.

Cabe recordar que Estados Unidos ha tratado de elaborar un acuerdo de paz, con aportes tanto de Rusia como Ucrania, pero no ha logrado alcanzar un avance decisivo en la cuestión clave del territorio.

El presidente ruso, Vladimir Putin, presionó para obtener como parte del acuerdo el control total de la región oriental de Donbás, en Ucrania.

Sin embargo, Zelensky afirmó en su discurso que no cree que Rusia se detenga allí si Ucrania se retira.

“‘Retírense del Donbás y todo habrá terminado’. Así es como suena el engaño cuando se traduce del ruso al ucraniano, al inglés, al alemán, al francés y, de hecho, a cualquier idioma del mundo”, declaró.

Elaborado con información de AFP.