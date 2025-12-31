El papa León XIV en el papamóvil, este jueves en la plaza de San Pedro. EFE/EPA/Fabio Frustaci
El papa León XIV en el papamóvil, este jueves en la plaza de San Pedro. EFE/EPA/Fabio Frustaci
dijo este miércoles 31 de diciembre que existen planes para “conquistar” el mundo basados en “estrategias armadas y revestidas de discursos hipócritas”.

Durante la homilía del rito de las Primeras Vísperas en la basílica de San Pedro, el sumo pontífice indicó que “sentimos la necesidad de un designio sabio, benévolo y misericordioso, que sea un proyecto libre y liberador, pacífico y fiel“.

, y aseguró que “son más bien estrategias que apuntan a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia. Estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamas ideológicas y de falsos motivos religiosos”.

Las palabras de Robert Prevost llegan en un contexto marcado por las tensiones bélicas en frentes como Medio Oriente, , el dolor del conflicto entre Israel y Hamás y la disputa entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El papa León XIV durante la audiencia semanal en la Plaza de San Pedro el Vaticano este miércoles. Foto: EFE/ Giuseppe Lami
El papa León XIV durante la audiencia semanal en la Plaza de San Pedro el Vaticano este miércoles. Foto: EFE/ Giuseppe Lami

El Papa de nacionalidad peruana aseguró que el mundo “avanza” por la esperanza de las personas sencillas y quienes creen que hay “un mañana mejor”.

En su mensaje por año nuevo, León XIV reiteró su interés por poblaciones “vulnerables” como ancianos y niños, para quienes espera que encuentren “una vida digna”.

Con información de EFE

