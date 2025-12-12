El papa León XIV oficia una misa en Beirut. Foto: EFE/ Dicasterio Para La Comunicación Del Vaticano / Simone Risoluti
Agencia EFE
El propuso en la que será su primera Navidad que se invite a la cena de Nochebuena a una persona sola o a familias sin recursos y que se eviten lo que denominó “compras dopantes”.

Así respondió el pontífice a una carta de un lector en el nuevo número “Piazza San Pietro”, una publicación gratuita que se reparte en la plaza de San Pedro, en la que invita a los fieles a una Navidad “sobria y de caridad concreta”.

El papa peruano-estadounidense Robert Prevost sugiere rechazar lo que llama “compras dopantes” aquellas que “no están verdaderamente orientadas a la búsqueda de la verdad y la belleza, sino que son simplemente instrumentales para nuestros deseos”.

También aconseja a los fieles “a abrir nuestros hogares para acoger a los pobres”, invitando “a una familia pobre o incluso a una sola persona a la cena de Navidad”.

Para León XIV, la pobreza, material y existencial, sigue siendo “una urgencia que no puede posponerse”.

En su respuesta, el papa aborda tres temas centrales de la Navidad: en primer lugar, recuerda la importancia del testimonio cristiano como vía para acercar a los jóvenes a Cristo; a continuación, invita a vivir la Navidad como un tiempo de sobriedad y caridad concreta.

Y por último, señala a los jóvenes la luz del ejemplo de San John Henry Newman, recientemente proclamado Doctor de la Iglesia, un maestro del diálogo y de la educación que, afirma el papa, “puede ayudar a combatir la oscuridad del nihilismo” y a construir una verdadera civilización de paz”.

