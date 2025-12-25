El papa León CIV durante la bendición Urbi et Orbi, este jueves. EFE/EPA/Fabio Frustaci
El papa León CIV durante la bendición Urbi et Orbi, este jueves. EFE/EPA/Fabio Frustaci
Redacción Gestión
Redacción Gestión

para acabar con la guerra en Ucrania, en su primer mensaje de Navidad como papa antes de la bendición ‘Urbi et Orbi’.

En el balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación”.

Asimismo, el sumo pontífice mandó un saludo especial “a todos los cristianos que viven en Medio Oriente”, recordando su reciente viaje al Líbano.

LEA TAMBIÉN: Incendios en las primeras horas de Navidad: Fábrica, cochera y vivienda, entre los reportes

“He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan”, mencionó.

Además, pidió rezar , encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”.

En sus peticiones también estuvo la situación en Birmania y que se restablezca la antigua amistad entre Tailandia y Camboya, así como las “recientes y devastadoras catástrofes naturales” en el sur de Asia y de Oceanía.

LEA TAMBIÉN: La economía detrás del chocolate caliente que nunca falta en la Navidad peruana

El papa afirmó que, Jesús “asume sobre sí nuestra fragilidad, se identifica con cada uno de nosotros: con quienes ya no tienen nada y lo han perdido todo, como los habitantes de Gaza” o “con quienes padecen hambre y pobreza, como el pueblo yemení”.

Finalmente, concluyó asegurando que “el Nacimiento del Señor es el Nacimiento de la paz” y deseando a todos “de corazón una Navidad serena”.

Cabe resaltar que

El papa León XIV en el papamóvil, este jueves en la plaza de San Pedro. EFE/EPA/Fabio Frustaci

