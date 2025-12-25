El papa León XIV pidió “justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria”, y que se encuentre “el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa” para acabar con la guerra en Ucrania, en su primer mensaje de Navidad como papa antes de la bendición ‘Urbi et Orbi’.

En el balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, Robert Prevost mencionó que “cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación”.

Asimismo, el sumo pontífice mandó un saludo especial “a todos los cristianos que viven en Medio Oriente”, recordando su reciente viaje al Líbano.

“He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan”, mencionó.

Además, pidió rezar “de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”.

En sus peticiones también estuvo la situación en Birmania y que se restablezca la antigua amistad entre Tailandia y Camboya, así como las “recientes y devastadoras catástrofes naturales” en el sur de Asia y de Oceanía.

El papa afirmó que, Jesús “asume sobre sí nuestra fragilidad, se identifica con cada uno de nosotros: con quienes ya no tienen nada y lo han perdido todo, como los habitantes de Gaza” o “con quienes padecen hambre y pobreza, como el pueblo yemení”.

Finalmente, concluyó asegurando que “el Nacimiento del Señor es el Nacimiento de la paz” y deseando a todos “de corazón una Navidad serena”.

Cabe resaltar que esta misa de Navidad no celebraban los pontífices desde 1994.