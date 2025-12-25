La celebración de la Nochebuena y el inicio de la Navidad estuvieron marcados por una serie de incendios que pusieron en alerta al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), obligando al despliegue de decenas de unidades en distintos puntos de Lima Metropolitana.

Uno de los primeros siniestros se registró la noche del martes 24 de diciembre, a pocas horas de la Navidad, en el distrito de San Luis, donde una vivienda fue consumida por las llamas en plena celebración. La emergencia fue reportada alrededor de las 9:24 p.m., lo que motivó la intervención de cinco unidades de bomberos, que trabajaron durante varias horas para evitar que el fuego se propague a inmuebles colindantes.

Hasta el cierre del reporte, no se registraron heridos ni víctimas mortales, aunque los daños materiales aún no han sido cuantificados.

Incendio en fábrica en SJL

La situación se agravó pocas horas después. Pasada la medianoche del 25 de diciembre, un incendio de gran magnitud consumió una fábrica de bolsas de polietileno ubicada en la zona de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho (SJL). Más de 15 unidades de bomberos y alrededor de 60 efectivos trabajaron durante toda la madrugada para confinar el fuego, que amenazaba viviendas cercanas debido al alto nivel de material inflamable almacenado.

Según explicó el comandante departamental de Lima Centro, Freddy Rivera, el principal reto fue la compactación del plástico, que dificultó las labores de extinción. Para enfrentar la emergencia, los bomberos utilizaron drones con mapas de calor y una escala telescópica, a fin de identificar los puntos críticos dentro de la estructura.

Aunque las causas oficiales siguen en investigación, vecinos de la zona señalaron que el incendio habría sido originado por fuegos artificiales utilizados durante las celebraciones navideñas. No se reportaron víctimas, pero un predio colindante, usado como almacén de cartón, resultó afectado.

Cochera incendiada en SMP

Horas después, otro incendio fue reportado en la calle Florida, en San Martín de Porres (SMP), donde una cochera quedó seriamente dañada. Más de 20 bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el fuego antes de que se extienda a otras viviendas.

Durante la inspección, los efectivos encontraron balones de gas y diversos materiales, lo que refuerza la hipótesis de que el predio funcionaba como un espacio de acopio de reciclaje. Al igual que en otros casos, se presume que el fuego se habría iniciado por el uso de pirotécnicos durante la llegada de la Navidad.