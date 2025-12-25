El Perú, después de las fiestas, registra un panorama lleno de basura. (Foto: Andina)
El Perú, después de las fiestas, registra un panorama lleno de basura. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

En este tramo del calendario, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en el Perú registran, además de reuniones familiares y fotos en redes sociales, un aumento significativo de residuos sólidos. Frente a este escenario, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), ha instado a las municipalidades a adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Drones buscan acabar con la basura en el Everest: así es la iniciativa revolucionaria en las montañas
Callao: constatan daños por acumulación de basura tras caída de contenedores al mar
Registran acumulación de basura tras caída de contenedores al mar en Costa Azul y Los Delfines

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.