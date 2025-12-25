La entidad hace un repaso, con cifras en mano, de cómo ha caminado el recojo de basura desde 2018, y coloca sobre la mesa aquello que falta para vigilar la limpieza pública. Esto es lo que compartió con Gestión.

Infracciones frecuentes

En el marco de sus competencias, el OEFA ha fiscalizado a las infraestructuras de disposición final de residuos sólidos y ha recabado lo siguiente: “Desde 2018 y a la fecha, hemos identificado un total de 918 infracciones con multas impuestas por un total de 14 289.89 UIT (más de S/ 1.5 millones al valor del 2025) a nivel nacional , según nuestro registro de Infractores Ambientales Sancionados".

Estas infracciones representan el 3.6% del universo de infracciones que ha identificado el ente entre 2018 y 2025.

Asimismo, brinda el detalle de que la gran parte de los incumplimientos no responde a hechos aislados, sino a prácticas recurrentes.

“Las infracciones en el sector de infraestructuras de residuos sólidos están mayormente relacionadas a la inadecuada disposición; por ejemplo, residuos sólidos descubiertos, emanación de gases y humo que causan riesgos de incendio, inadecuado control del ingreso de terceros, como recicladores informales a las áreas degradadas por residuos sólidos y otros”, refiere.

De acuerdo con la última data —enero de 2025—, el OEFA identificó 665 puntos de acumulación de residuos sólidos en la vía pública a nivel nacional, con un volumen total de 9,283 metros cúbicos.

Las ciudades que lideraron estas confluencias fueron Chiclayo (Lambayeque), con 265; El Tambo (Huancayo), con 79; Trujillo (La Libertad), con 62; Ica, con 61; y Cusco, con 22.

En la lista también se ubicaron, aunque con menor cantidad, la provincia del Santa, con 19; Coronel Portillo (Ucayali), con 18; Piura, Maynas y Arequipa, con 17; y Lima, con 10.

En el extremo, con un solo punto crítico, figuraron Tambopata, Huánuco, Espinar y Huancayo .

¿Cómo queda el país después de festejar Navidad y Año Nuevo? (Foto: Andina)

Limitación operativa

Tras la revisión de las bases de datos que administra la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI), el OEFA comparte con este diario que, al 31 de octubre 2025, hay 652 expedientes con 1,310 infracciones ambientales de todo tipo, en las cuales también están incluidas las de residuos sólidos.

Pero más allá del incremento de basura propia de las fiestas de fin de año, la situación se agrava por elementos de gestión que se repiten sin fin.

“Esto puede estar relacionado con diversos factores. Durante el cierre del año fiscal suele producirse el término de contratos de servicios y adquisiciones, lo que en algunos casos reduce la disponibilidad de personal y maquinaria para la recolección de los residuos sólidos ”, explica el ente.

Previamente, el OEFA emitió un comunicado para recordar que los servicios de limpieza pública son esenciales: “Previenen la acumulación y disposición inadecuada de residuos en la vía pública; y evitan riesgos ambientales y a la salud pública: como la proliferación de vectores, generación de olores, afectación paisajística y potenciales focos de contaminación”, se pudo leer.

Afectación paisajística y de salud pública a causa de la acumulación de basura. (Foto: Andina)

Impacto de las sanciones económicas

Sin embargo, la recurrencia de infracciones y puntos críticos de acumulación de basura sugiere que las multas no han sido suficientes para generar una reconfiguración favorable en el servicio de limpieza pública.

Al respecto, OEFA expresa: “Las sanciones económicas pueden contribuir a mejorar la prestación del servicio cuando se aplican de manera proporcional y como parte de un enfoque integral de fiscalización. Por sí solas, no garantizan mejoras sostenidas, ya que el cambio real se logra cuando las sanciones se complementan con orientación, seguimiento y acciones preventivas que permitan corregir las causas del incumplimiento”.

El organismo hace el intento a través de la implementación de estrategias de promoción del cumplimiento bajo un modelo de fiscalización que se articula en el nuevo Reglamento de Supervisión (Resolución de Consejo Directivo N.° 00019-2025-OEFA/CD, del 24 de julio de 2025).

“El enfoque preventivo y correctivo considera, entre otros, las supervisiones orientativas, que son acciones destinadas a identificar riesgos y emitir recomendaciones de mejora o alerta s a los administrados para que corrijan situaciones sin ser sancionados de inmediato. Medidas administrativas como mandatos de carácter particular y medidas preventivas, en caso de que se identifique un alto o inminente peligro de afectación a los componentes ambientales, en el menor tiempo posible”, añade OEFA.

El dato:

El OEFA lanzó el aplicativo móvil Reporta Residuos, que permite a los ciudadanos alertar de forma directa e inmediata la acumulación de residuos sólidos en la vía pública. Hasta el momento, la Municipalidad Distrital de Jesús María ha sido la primera en unirse formalmente al proyecto, pero la intención es que el programa se extienda al resto de distritos del país.