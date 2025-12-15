La Navidad es una de las épocas del año que reúne a la familia, donde en el ambiente se respira amor, nobleza, alegría, entre otras emociones. Por esta razón, aquí te dejo con 50 frases originales por Navidad 2025, que puedes enviarle a tus seres queridos en esta Nochebuena. Puedes elegir entre frases cortas, originales y llenas de mensajes para enviar por redes sociales como WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook o la que sea de tu preferencia.
Recuerda que la Navidad este año será el jueves 25 de diciembre, pero desde la Nochebuena del 24 se empezará a conmemorar y celebrar junto a la familia o con quien sea de tu preferencia.
Frases originales para enviar por Navidad 2025
- Disfruta de los verdaderos regalos esta Navidad: la familia, los amigos y la fe”.
- “Te has convertido en una de mis personas favoritas, por eso te mando mis más sinceras felicitaciones por Navidad”.
- “Que la Navidad sea un símbolo de amor y de paz en el corazón de todos. ¡Feliz Navidad!”.
- “Que la Navidad nos llene de inspiración duradera para alcanzar todos nuestros proyectos y sentirnos realizados”.
- “No tengo barba ni traje rojo, pero te envío un regalo de todos modos. ¡Feliz Navidad!”
- “La Navidad consiste en dar a tus seres amados lo que el dinero no puede comprar paz, amor, dicha y felicidad eterna”.
- “Felices fiestas. Que el espíritu de amor y paz de la Navidad te acompañe durante todo el año”.
- “La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón”.
- “Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar”.
- “La magia de la Navidad es la magia de las personas… como tú, que haces que un año se pase volando ¡Feliz Navidad!”.
- Que pases una cálida Navidad en compañía de los que amas.
- “El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad.” Charles Dickens
- Que todos tus deseos se hagan realidad en esta Navidad.
- “La Navidad es ese día que mantiene unidos el resto de los días.” Alexander Smith
- En Navidad, dichoso quien en su casa está.
- Mi idea de la Navidad perfecta es muy simple: amar a los demás.
- Que seáis felices, pero no solo en Navidad. Cada día de vuestra vida.
- Ningún rey mago podría traer los regalos tan grandes que te mereces.
- Un beso y un abrazo son los mejores regalos en estas fiestas.
- Apreciad cada Navidad como si fuese la última.
Frases cortas por Navidad 2025 para la Nochebuena
- Feliz Navidad 2025, que la luz te acompañe siempre.
- Que esta Navidad te regale paz y alegría.
- Diciembre brilla más contigo.
- Que la magia navideña te abrace hoy.
- Te deseo amor y serenidad esta Navidad.
- Que tu corazón se llene de esperanza.
- Navidad 2025: más amor, menos prisa.
- Que la paz reine en tu hogar.
- Sonríe, es Navidad.
- Que recibas todo lo bueno que mereces.
- Que tu Navidad sea tan bonita como tus sueños.
- Amor, luz y gratitud para ti.
- Que esta Navidad renueve tus fuerzas.
- Diciembre trae bendiciones para tu vida.
- Feliz Navidad 2025, hoy y siempre.