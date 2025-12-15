La Navidad es una de las épocas del año que reúne a la familia, donde en el ambiente se respira amor, nobleza, alegría, entre otras emociones. Por esta razón, aquí te dejo con 50 frases originales por Navidad 2025, que puedes enviarle a tus seres queridos en esta Nochebuena . Puedes elegir entre frases cortas, originales y llenas de mensajes para enviar por redes sociales como WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook o la que sea de tu preferencia.

Recuerda que la Navidad este año será el jueves 25 de diciembre, pero desde la Nochebuena del 24 se empezará a conmemorar y celebrar junto a la familia o con quien sea de tu preferencia.

Frases originales para enviar por Navidad 2025

Disfruta de los verdaderos regalos esta Navidad: la familia, los amigos y la fe”.

“Te has convertido en una de mis personas favoritas, por eso te mando mis más sinceras felicitaciones por Navidad”.

“Que la Navidad sea un símbolo de amor y de paz en el corazón de todos. ¡Feliz Navidad!”.

“Que la Navidad nos llene de inspiración duradera para alcanzar todos nuestros proyectos y sentirnos realizados”.

“No tengo barba ni traje rojo, pero te envío un regalo de todos modos. ¡Feliz Navidad!”

“La Navidad consiste en dar a tus seres amados lo que el dinero no puede comprar paz, amor, dicha y felicidad eterna”.

“Felices fiestas. Que el espíritu de amor y paz de la Navidad te acompañe durante todo el año”.

“La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón”.

“Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar”.

“La magia de la Navidad es la magia de las personas… como tú, que haces que un año se pase volando ¡Feliz Navidad!”.

Que pases una cálida Navidad en compañía de los que amas.

“El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad.” Charles Dickens

Que todos tus deseos se hagan realidad en esta Navidad.

“La Navidad es ese día que mantiene unidos el resto de los días.” Alexander Smith

En Navidad, dichoso quien en su casa está.

Mi idea de la Navidad perfecta es muy simple: amar a los demás.

Que seáis felices, pero no solo en Navidad. Cada día de vuestra vida.

Ningún rey mago podría traer los regalos tan grandes que te mereces.

Un beso y un abrazo son los mejores regalos en estas fiestas.

Apreciad cada Navidad como si fuese la última.

Frases cortas por Navidad 2025 para la Nochebuena

Feliz Navidad 2025, que la luz te acompañe siempre.

Que esta Navidad te regale paz y alegría.

Diciembre brilla más contigo.

Que la magia navideña te abrace hoy.

Te deseo amor y serenidad esta Navidad.

Que tu corazón se llene de esperanza.

Navidad 2025: más amor, menos prisa.

Que la paz reine en tu hogar.

Sonríe, es Navidad.

Que recibas todo lo bueno que mereces.

Que tu Navidad sea tan bonita como tus sueños.

Amor, luz y gratitud para ti.

Que esta Navidad renueve tus fuerzas.

Diciembre trae bendiciones para tu vida.

Feliz Navidad 2025, hoy y siempre.