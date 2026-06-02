Hay sagas que se resisten a desaparecer de la memoria colectiva y “Scary Movie” es el mejor ejemplo. La franquicia que desordenó por completo el cine de terror a inicios de los 2000 vuelve en el 2026 con su sexta película, “Scary Movie: Terroríficamente incorrecta”, y lo hace a lo grande: con los hermanos Wayans retomando el control creativo. Así, si quieres conocer de qué trata esta entrega, quiénes vuelven al elenco y cuándo llega a las salas, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el regreso de Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans a la franquicia tiene un peso especial.

Resulta que, tal como recuerda Entertainment Weekly, los tres coescribieron las dos primeras entregas y llevaban más de dos décadas alejados del proyecto por diferencias con los productores originales.

Sin embargo, eventualmente, fue la caída del clan Weinstein, junto con el aliento de su propio padre, lo que los llevó a reconsiderar su decisión.

Así, Marlon ha descrito “Scary Movie 6” como un “rebooquel” (mezcla de reboot, secuela y declaración de principios), bajo la dirección de Michael Tiddes.

LA TRAMA DE “SCARY MOVIE 6”

Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado de apariencia muy familiar, el cuarteto central de la franquicia regresa a las pantallas.

Lo cierto es que Cindy Campbell (Anna Faris), Ray Wilkins (Shawn Wayans), Shorty Meeks (Marlon Wayans) y Brenda Meeks (Regina Hall) se reencuentran cuando la misma amenaza de la primera entrega vuelve a aparecer.

Además, según Paramount Pictures, nadie está a salvo en esta cinta: reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen y cualquier “capítulo final” que claramente no lo es.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “SCARY MOVIE 6”

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS DE TERROR QUE PARODIA “SCARY MOVIE 6”?

El catálogo de parodias confirmadas en “Scary Movie 6” es generoso: la película toma como blanco títulos como “Get Out” (2017), “Sinners” (2025), “Longlegs” (2024), “The Substance” (2024), “M3GAN” (2022), “Smile” (2022) y “Scream VI” (2023), con apariciones de Jason Voorhees, Leatherface y hasta Wednesday Addams.

También se incluye una parodia del biopic “Michael” (2026), con Kenan Thompson interpretando a Michael Jackson.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SCARY MOVIE 6”?

El elenco de “Scary Movie 6” mezcla caras conocidas de toda la saga con incorporaciones nuevas:

Marlon Wayans como Shorty Meeks

como Shorty Meeks Shawn Wayans como Ray Wilkins

como Ray Wilkins Anna Faris como Cindy Campbell

como Cindy Campbell Regina Hall como Brenda Meeks

como Brenda Meeks Jon Abrahams como Bobby Prinze

como Bobby Prinze Anthony Anderson

Cheri Oteri como Gail Hailstorm

como Gail Hailstorm Dave Sheridan como Doofy Gilmore

como Doofy Gilmore Chris Elliott como Hanson

como Hanson Lochlyn Munro como Greg Phillippe

Entre los nuevos fichajes, destacan: Damon Wayans Jr., Kim Wayans, Heidi Gardner y Sydney Park.

¿CÓMO VER “SCARY MOVIE 6”?

“Scary Movie 6” debuta en cines de Perú y Latinoamérica el jueves 4 de junio del 2026, distribuida por Paramount Pictures.

En Estados Unidos y España, por su parte, la película llega a la cartelera un día después: el viernes 5 de junio del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta, asegúrate de revisar la programación de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tu agenda.

"Scary Movie 6" marca el esperado regreso de la franquicia de parodias más famosa del cine tras una larga ausencia (Foto: Miramax / Paramount Pictures)