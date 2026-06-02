Hay procesos judiciales que terminan convertidos en auténticos fenómenos mediáticos. Uno de los más recordados es el que enfrentó Michael Jackson en el 2005, seguido paso a paso en todo el mundo entre la curiosidad y la polémica, y que dos décadas después continúa generando debate. Así, Netflix apuesta por “Michael Jackson: The Verdict” (en español: “Michael Jackson: El veredicto”), una docuserie que, por primera vez, abre la puerta al interior de la sala donde se desarrolló el juicio. Por eso, Gestión Mix te cuenta de qué trata exactamente la producción, cuándo se estrena y quiénes son los responsables de llevarla a la pantalla.

Vale precisar que el título se suma al catálogo de la plataforma de streaming de la “N” roja con un enfoque testimonial y ordenado sobre los hechos del proceso.

En ese sentido, el público al que apunta es amplio: seguidores del artista que vivieron el caso en tiempo real, nuevas generaciones que solo conocen los hechos de manera fragmentada y fans del género documental.

LA SINOPSIS DE “MICHAEL JACKSON: THE VERDICT”

De acuerdo con el portal Tudum de Netflix, “Michael Jackson: The Verdict” es una docuserie de tres episodios que reconstruye el juicio que enfrentó el artista en el 2005, cuando fue acusado de múltiples cargos de abuso a un menor.

Con cámaras prohibidas durante el proceso, toda la cobertura pública de la época llegó filtrada a través de comentaristas externos y fragmentos sueltos.

Por eso, esta producción busca llenar ese vacío con testimonios de primera mano de quienes estuvieron dentro de la corte, como jurados, testigos presenciales y figuras mediáticas con participación directa en los eventos.

Así, la serie documental aborda el caso desde la perspectiva tanto de la fiscalía como de la defensa, y explora además el legado cultural complejo de Jackson a la luz de ese proceso.

En este contexto, los realizadores se propusieron presentar los hechos tal como se desarrollaron en la sala, con un enfoque histórico y alejado de la especulación.

EL TRÁILER DE LA DOCUSERIE “MICHAEL JACKSON: THE VERDICT”

EL EQUIPO DETRÁS DE “MICHAEL JACKSON: THE VERDICT”

“Michael Jackson: The Verdict” fue dirigida por Nick Green, realizador encargado de los tres episodios.

El proyecto tiene como showrunner y creador a David Herman, quien comparte la producción ejecutiva con Fiona Stourton y James Goldston.

La empresa productora, por su parte, es Candle True Stories.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MICHAEL JACKSON: THE VERDICT”?

Tal como mencioné previamente, “Michael Jackson: The Verdict” es un título que forma parte del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para ver la docuserie desde el miércoles 3 de junio del 2026, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

"Michael Jackson: The Verdict" es una serie documental estadounidense de tres partes (Foto: Candle True Stories / Netflix)