Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y el personal del Ministerio Público intervinieron esta tarde la sede central de Seguro Social de Salud (EsSalud), en el distrito de Jesús María.

Las fuerzas policiales ingresaron por la puerta que da al jirón Domingo Cueto y se movilizaron hacia las oficinas de la sede central de EsSalud. No obstante, no precisaron el motivo de las diligencias, que se desarrollan en medio de la huelga indefinida convocada por el gremio de enfermeras.

Estas diligencias ocurren después de la denuncia periodística sobre una frustrada adquisición de suero fisiológico con presunto sobreprecio de más de S/ 30 millones, así como el supuesto copamiento de militantes de Alianza para el Progreso (APP) en puestos claves de la institución con la conformidad del presidente ejecutivo de esta entidad, Segundo Acho Mego, iformó RPP.

Sindicatos de Essalud denunciaron que Alianza para el Progreso (APP), partido de César y Richard Acuña, habrían colocado al menos a una docena de afiliados en cargos estratégicos.

Entre los designados figuran Iván Saldaña Estrada, exasesor de Richard Acuña y hoy gerente del CAFAE; Erick Moncada Horna, actual asesor de Acho; y William Alcántara Infantes, gerente de Planeamiento y Presupuesto. También aparecen Tania Rodas, Claudia Natali Holguín y Edilberto Salazar Zender, entre otros.

Cabe recordar que EsSalud administra un presupuesto anual superior a 17 mil millones de soles.

Los gremios señalan que, mientras los hospitales carecen de medicamentos, tomógrafos y camas, estos asesores perciben sueldos que superan los 20 mil soles mensuales.

Destituciones en EsSalud

Dirigentes sindicales acusaron al presidente ejecutivo de EsSalud de supustamente destituir y designar jefes y asesores de manera inusual, Jorge San Miguel Loayza, secretario de Defensa de SINATRA, así lo señaló en el dominical

Testimonios también refieren la presencia de familiares de los Acuña en la sede central de EsSalud, lo que alimenta las denuncias de influencia política.

La agenda personal de Segundo Cecilio Acho Mego incluye reuniones privadas con congresistas de distintas bancadas. Según fuentes sindicales, en ellas se habrían gestionado recomendaciones de personal y pedidos vinculados al programa Hospitales Perú. También se le asocia con encuentros reservados con Richard Acuña durante viajes oficiales.