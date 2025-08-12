El gobernador regional de La Libertad, Cesar Acuña, anunció que su partido político, Alianza Para el Progreso (APP), expulsó a Juan José Fort, militante y exfuncionario que fue acusado de presuntamente recibir pagos por parte de empresarios para acceder a financiamiento.

“Sobre JJ, me acaban de informar que lo acabamos de expulsar del partido”, agregó en alusión a Fort Cabrera

Luego indicó que el tema debe ser visto por el Poder Judicial y la Fiscalía. “¿Yo qué tengo que hacer acá? Nada”, expresó este martes en conferencia de prensa.

Añadió que no va a permitir que terceros malogren su nombre. “No voy a permitir que por malos militantes, malogren la imagen de un partido que me ha costado mi vida”, agregó Acuña Peralta.

¿De qué se trata la denuncia contra Procompite?

Según el dominical Cuarto Poder, se destinaron cerca de 60 millones de soles para concursos dirigidos a emprendedores mediante el programa Procompite. Este proyecto fue liderado por Juan José Fort Cabrera, quien hasta hace poco era coordinador político provincial de Trujillo del partido de Acuña en la región.

A pesar de que el programa buscaba beneficiar a pequeños empresarios con apoyo financiero para equipos y maquinaria, surgieron numerosas irregularidades en el proceso de selección, según indicó el reportaje.

Cuarto Poder recopiló diversos testimonios de pequeños empresarios que señalan que Fort, y un presunto intermediario identificado como Johnny Carranza, exigían pagos a los participantes para asegurar su continuidad y la posibilidad de resultar ganadores en los concursos. Los montos que se pedían para ellos iban desde 5 mil hasta los 25 mil soles.

A pesar de algunos empresarios realizaron estos pagos, muchos nunca recibieron los beneficios prometidos y sus expedientes no avanzaron, según denunciaron.

“A mí me dijeron que me iban presentar un formulador. Solo me hizo la llamada y nunca se presentó y nunca me hicieron nada. Nunca me llevaron el expediente. Llame al señor Johnny Carranza y se cerró ese año. Pague los 5 mil por gusto”, explicó Linda Quiróz, una empresaria textil que denunció este hecho.

“Ahí me presenta al señor Fort y me explica del proyecto de Procompite. Él mismo me explica que había ese proyecto y que busque a la gente (…) A mi como no deposité, dije porque no califique, supuestamente, porque el que hizo mi expediente lo presentó a las 12 y 15, 12 y 10 y por eso no califique. Ya no les di más dinero, supongo que por eso fue, pero, hay amigos varios que si depositaron y si habían ganado”, denunció Alfonso León, presidente de la junta de propietarios de Galería Plaza Toro.

Según informes internos del Gobierno Regional, a los que tuvo acceso Cuarto Poder, y la Contraloría confirmaron falta de sustentación técnica y vicios de nulidad en los 142 planes de negocio presentados como ausencia de expedientes técnicos firmados, falta de acreditación de propiedad de los terrenos donde se instalarían maquinas, comités evaluadores mal conformados, entre otros problemas.

Ante ello, la Gerencia Regional de La Libertad realizó la anulación de los concursos de 2023 y 2024. Además, los miembros del comité evaluador presidido por Juan José Fort estuvo mal conformado. La totalidad de los miembros son solo 4 y no 7 como así se ha manejado a lo largo del proceso concursal, lo que constituye un vicio flagrante contra la normativa.

Por su parte, Cesar Acuña aseguró que el programa continuará tras las investigaciones pertinentes. En tanto, Juan José Fort no respondió las llamadas que realizó el programa para conocer su versión.