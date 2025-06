El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, salió en defensa de su hermana, la congresista María Acuña, luego de que un reportaje del programa Punto Final revelara que la Universidad César Vallejo (UCV) no cuenta con las tesis con las que la parlamentaria obtuvo sus grados académicos, ya que presuntamente fueron extraviadas durante un huaico ocurrido en 2017 en su sede de Chiclayo.

“Si en Sunedu están inscritos los grados, se entiende que para que se registre, en la universidad tuvo que haber estado el trabajo de investigación. Si la universidad dice que no lo tiene, tendrá que explicar dónde está ese documento” , afirmó Acuña.

El también fundador de la UCV explicó que para obtener un grado académico deben cumplirse etapas formales: “Primero, se asigna el tema al estudiante; luego, este presenta su trabajo de investigación, se nombra un jurado, se levanta un acta, la universidad registra el acta y finalmente se informa a la Sunedu”. En ese sentido, enfatizó que si Sunedu reconoce el título, se presume que el proceso fue cumplido.

Acuña también criticó que se intente vincularlo con el caso: “Como no tienen nada que encontrarle a César Acuña, tienen que buscar por todos los lugares para cubrir información los domingos”, declaró.

María Acuña, cuyas tesis de maestría y doctorado no han sido localizada por la UCV, institución que alega haberlas perdido tras un huaico en 2017. (Foto: Congreso)

Contrataciones en el Congreso: “APP no tiene responsabilidad”

Consultado sobre una denuncia periodística que reveló contrataciones sin concurso público ni filtros mínimos en el Congreso, Acuña deslindó responsabilidad de su partido Alianza Para el Progreso.

“Ese tipo de contrataciones no tiene que ver con APP, porque la mesa directiva del Congreso no es solo de un partido. Está Fuerza Popular, Somos Perú, Perú Libre, entre otros. Si hay buenas o malas contrataciones, el responsable no es el presidente que representa un partido” , sostuvo.

Acuña pidió no responsabilizar a su agrupación política por decisiones administrativas que, según indicó, competen exclusivamente al Parlamento.