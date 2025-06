La Universidad César Vallejo (UCV) y la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña, se encuentran nuevamente en el ojo de la tormenta.

Dicha casa de estudios, de propiedad del gobernador regional de la Libertad, César Acuña, aseguró que perdió las tesis de maestría y doctorado de la legisladora, reveló Punto Final.

La UCV, según el dominical, alegó que las tesis requeridas para obtener dichos grados académicos se han perdido debido a un huaico que afectó sus instalaciones en la ciudad de Chiclayo, en el año 2017, en el marco del fenómeno ‘El Niño’.

LA HISTORIA DE LA CONTROVERSIA

En junio del año 2023, Latina Noticias pidió a dicha universidad una copia de las tesis realizadas por la también presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; sin embargo, se negaron hasta en dos oportunidades a otorgar la documentación solicitada.

Ante esta situación, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia obligó a la casa de estudios entregar esa información. Desde la UCV respondieron que las copias de ambas tesis se encontraban resguardadas en el almacén de logística en la sede de Chiclayo.

No obstante, advirtieron que dicha lugar fue gravemente afectado por las intensas lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño en el año 2017, por lo que toda la documentación se extravió.

Ningún vocero de la universidad quiso declarar sobre el tema, tampoco quisieran entregar imágenes de los daños que había sufrido dicha sede, denunció Punto Final.

Acuña, quien es abogada de profesión, dice ser profesora de matemáticas. Estudió derecho en la Universidad Señor de Sipán, también de propiedad de su hermano, César Acuña. Ostenta una maestría y un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad en la UCV.

La tesis que la legisladora presentó para obtener el grado de maestría en gestión pública se tituló “Satisfacción y clima laboral en los trabajadores de la GRED (Gerencia Regional de Educación) de Lambayeque 2015″.

La otra tesis que presentó para obtener el grado de doctorado en gestión pública y gobernabilidad se tituló “La gestión pedagógica y el desarrollo laboral de los docentes de educación primaria en las instituciones educativas”.

¿QUÉ RESPONDIÓ MARÍA ACUÑA?

El dominical abordó a la parlamentaria, quien recalcó que el asunto le compete a la UCV y que no tiene guardadas copias de sus tesis.

“Todo se queda en la universidad. Tienen que tenerla, insiste y la van a mandar. No me preocupa (que haya desaparecido). No tengo interés de tener en este momento la tesis”, alegó.

“Lo que pasa es que estamos con la ley anterior, que a ellos le dan solo un tiempo determinado para guardar las tesis”, dijo Acuña, quien evitó mencionar el nombre del asesor de sus tesis.