Un informe de Cuarto Poder reveló que 168 mineros informales con Reinfo vigente en la provincia de Pataz (La Libertad) están afiliados a organizaciones políticas.

De acuerdo con el análisis del dominical, el 26.7% de los mineros afiliados están vinculados a Alianza para el Progreso (APP), seguido de Un Camino Diferente (12.5%) y Bicentenario La Libertad (11.3%). También destacan Somos Perú (8.9%) y Podemos Perú (7.7%).

Al respecto, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, defendió la presencia de militantes vinculados a la minería informal en su agrupación.

“¿Qué tiene que ver que haya más mineros ilegales inscritos en APP? Recuerden que es el partido con más militantes", indicó a la prensa el último martes.

El también gobernador regional de La Libertad minimizó la presencia de estos afiliados con Reinfo en su partido al indicar que hay como dos millones de personas que son parte de la minería informal.

“Qué tiene que ver, así en la lógica, que tengamos como militantes en APP a mineros informales. Creo que son como dos millones de mineros. ¿Se puede prohibir a ellos participar en un partido?, pero como están en APP, ¿con quién lo relacionan?, con el partido de Acuña. Yo veo muy mal que traten de por terceros involucrar a César Acuña", cuestionó.

Acuña dijo que es responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de otras autoridades del sistema que fiscalizan a las agrupaciones políticas el supervisar el origen de los fondos si es que se sospecha que hay aportes de la minería ilegal.

“Lo que tiene que hacer la ONPE y el organismo encargado de fiscalizar es de dónde vienen los recursos para las campañas electorales. Por si acaso, hasta ahora en APP no hemos recibido ni un aporte de nadie y eso va a ser la política de César Acuña. No vamos a recibir un sol de nadie, no queremos empeñarnos con nadie, no queremos comprometernos con nadie”, aseveró.

“NO APOYAMOS A LA PRESIDENTA, SINO AL GOBIERNO EN GENERAL”

En otro momento, Acuña, enfatizó que APP “está dando estabilidad y gobernabilidad al país”, al recordar que no ha apoyado mociones de censura ni interpelaciones de ministros de Estado.

“Deberían decir quién en el Perú está dando estabilidad y gobernabilidad al país. Ahí están los resultados. Gracias a la decisión de que la bancada de APP ha apoyado siempre no censuras y no interpelaciones, ahí están los resultados: el país (creció) 3.5 %, 4 %”, acotó.

En esa línea, sostuvo que la mejor decisión que se puede tomar a nivel político faltando poco más de un año para que finalice la gestión de Dina Boluarte es “trabajar por la estabilidad”.

“Creo que la mejor decisión que hemos tomado y se debe tomar faltando un año es trabajar por la estabilidad y la gobernabilidad. Y por si acaso no es apoyo a la presidenta de la República, es apoyo al gobierno en general, a la población. Uno apoya no pensando en una persona, sino pensando en los niños, jóvenes y gente humilde que quiere estabilidad, que quiere comer, escuelas, postas, carreteras”, indicó.