Elio Riera, quien integró el equipo de defensa del expresidente Alberto Fujimori y actual representante legal del conductor Andrés Hurtado, se incorporó al partido Alianza para el Progreso (APP), según anunció la agrupación este miércoles 30 de abril.

Elio Riera informó la noche del 1 de mayo que una de sus funciones en la agrupación será la de asumir la defensa legal de APP y por extensión la de César Acuña.

“Me he sumado al equipo que defienden a APP y por extensión a las personas que integran el partido político”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Al ser consultado si es que con su incorporación a APP queda descartado que asuma la defensa del expresidente Pedro Castillo, Riera indicó que hay algunos alcances procesales que deben definirse, por lo que prefirió no querer adelantarse sobre el tema. Al reiterarle la pregunta dejó abierta dicha posibilidad.

Además, el abogado indicó que continuaría con la defensa del presentador de televisión Andrés Hurtado. “Mientras que no exista ningún tipo de incompatibilidad y mientras la ley me permita ejercer, lo voy a hacer”, expresó.

Candidatura al Congreso

Elio Riera manifestó que uno de los acuerdos para su incorporación a APP es participar con una candidatura en las elecciones, aunque no quiso adelantar en cual de ellas. “No quisiera adelantarlo ( si es que irá al Parlamento, a la cámara de diputados o senadores) porque recién me he incorporado y hay personas que ya tienen tiempo en la agrupación”, subrayó.

“Me interesa mucho (participar en las elecciones) aún lo estamos evaluando, pero el interés político está allí”, anotó, tras señalar que cumple con los requisitos para postular al Parlamento siempre y cuando no se cambien las normas.

Luego, al ser consultado, en Cuentas Claras, si es que la plancha presidencial es una posibilidad, Riera indicó que no le correspondía hablar sobre el tema. “Lo que se está buscando es consolidar el partido y en su momento se darán los nombres”, expresó.

