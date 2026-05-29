Los precios mínimos de las viviendas se han incrementado entre S/ 40,000 a S/ 50,000 por departamento, al subir la extensión mínima a 40 m2. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Las personas de ingresos medios ahora tienen más dificultades para comprar un minidepartamento, pues necesitan contar con un mayor sueldo para adquirirlo, indicaron analistas del sector inmobiliario.

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