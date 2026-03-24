Este puede ser el caso al evaluar la compra de una vivienda. No obstante, ejecutivos del sector inmobiliario sostuvieron que no habría motivos para postergar una decisión de compra.

Un primer factor a tener en cuenta es que en las encuestas electorales ningún candidato contrario al mercado lidera las preferencias de los electores, lo cual reduce el riesgo de que en el próximo gobierno en Perú se de un cambio de modelo económico.

“El tema electoral está bastante más estable que en elecciones anteriores. Eso es algo positivo para el mercado inmobiliario”, subrayó José Luis Alzamora, director de Tale Inmobiliaria.

Por su parte Gisella Postigo, directora comercial de RB Grupo Inmobiliario, destacó que las tasas de interés se mantienen en 8% anual en promedio, un nivel por debajo a lo visto en los últimos años.

“Y los bonos de Mivivienda también están ayudando mucho a que las personas puedan acceder a créditos hipotecarios. Para la compra de una vivienda las personas no deberían ver el tema electoral; por eso en la reciente feria Nexo Inmobiliaria se han registrado 1,500 separaciones de inmuebles en cuatro días”, refirió Postigo.

Los precios de las viviendas suben a un ritmo de entre 5% a 7% anual, por lo que retrasar la decisión de adquisición por unos meses o un año, afectaría al comprador, pues luego tendrá que desembolsar un mayor monto, agregaron.

Gisella Postigo recordó que en las anteriores elecciones presidenciales, el mayor efecto tras el triunfo de Pedro Castillo fue el alza de la cotización del dólar. Pero ello tuvo un efecto limitado en el mercado inmobiliario.

“La ventaja es que el peruano cotiza en soles. Solo en Miraflores y en Barranco premium se vende en dólares. En los demás distritos se vende en soles, por lo que no afecta”, anotó Postigo.

Asimismo, José Luis Alzamora destacó el beneficio para quien va a adquirir su primera vivienda y con ello dejar de pagar alquiler, aún cuando las cuotas del crédito hipotecario puedan ser en algunos casos superiores al pago del alquiler mensual. “Siempre recomiendo, si pueden hacer ese esfuerzo, que lo hagan, pues así tendrás un activo a tu favor y algo que heredar a tus hijos”, anotó Alzamora.

Las compras de viviendas hasta ahora vienen a buen ritmo. Un informe de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) destacó que entre enero y diciembre del 2025 se desembolsaron 44,584 créditos hipotecarios, un 19.7% más que en el periodo anual anterior. “Se trata del mayor número de operaciones de los últimos cuatro años”, subrayó Capeco.