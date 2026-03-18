Uno de los principales polos de desarrollo inmobiliario en Chorrillos se encuentra alrededor de las avenidas Los Faisanes, El Sol, Guardia Peruana y Guardia Civil, cerca al distrito de Surco. En esta zona el precio de las viviendas nuevas promedia los S/ 5,300 por metro cuadrado (m2).

“Es un precio 30% por debajo de los precios en otros distritos de Lima Moderna, con características similares. Por eso se ha convertido en un foco interesante de compra de viviendas”, destacó José Luis Alzamora, director de Tale Inmobiliaria.

Asimismo, la flexibilidad normativa permite construir minidepartamentos con un dormitorio, desde 40 m2, lo cual atrae a jóvenes que buscan independizarse de sus familias, agregó el ejecutivo.

“En Chorrillos tradicionalmente la demanda estaba asociada con la vivienda familiar de ticket medio, pero en los últimos años ha empezado a captar el interés entre los jóvenes profesionales de entre 28 y 40 años que buscan su primera propiedad, pues hay precios competitivos; y mejoró la oferta inmobiliaria, con buenos acabados y zonas sociales. Y es un distrito cercano a polos de trabajo”, refirió José Luis Alzamora.

Indicó que se desarrolla oferta de minidepartamentos de un dormitorio, de 40 m2 a 45 m2. Y también de dos dormitorios, de 54 m2 a 65 m2. “La demanda migra a estas opciones. Al ser más pequeños tienen tickets más accesibles para los jóvenes”, anotó. También se pueden encontrar departamentos de 70 m2 con tres dormitorios.

Por su parte Gisella Postigo, directora comercial de RB Grupo Inmobiliario, refirió que en esa zona de Chorrillos se registran alrededor de 20 nuevos proyectos inmobiliarios. Asimismo, destacó el atractivo que representa para ciudadanos que vienen de distritos ubicados más al sur, donde casi no hay nueva oferta inmobiliaria, como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

“Los proyectos que se lanzan, se venden en poco tiempo, por la demanda insatisfecha. Sobre todo de personas del cono sur que están migrando a esa zona. Al tener cerca al corredor del Metropolitano, a las personas les permite llegar a cualquier parte de Lima. Por eso es atractivo para los clientes”, subrayó Postigo.

La ejecutiva coincidió en que los precios competitivos también son un factor que atrae a la demanda. “Un departamento de 40 m2 se puede vender a S/ 202,000. Son precios que no encuentras en otras zonas. Otra ventaja de Chorrillos es que permite construir departamentos de un dormitorio para primera vivienda. Y en esa zona hay espacio para más proyectos en el futuro”, refirió.

Otra zona con desarrollo inmobiliario se encuentra en la Av. Chorrillos, cerca al malecón, indicó José Luis Alzamora. En esa zona el precio de las viviendas sube a S/ 6,500 por m2 en promedio, pero aún por debajo a los precios de la zona vecina de Barranco, destacó el ejecutivo.

“Allí el atractivo es su acceso a las playas y al morro, que es un foco para hacer deportes. Los precios allí son competitivos en comparación a los de Barranco”, anotó.