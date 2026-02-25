Así tenemos que en esta zona (este) de San Isidro los precios de las viviendas promedian los S/ 9,303 por metro cuadrado, mientras que en la vecina Magdalena moderna los precios son 15% menos, de S/ 7,888 por metro cuadrado , según reporta el portal inmobiliario Urbania, con datos tanto de viviendas nuevas como de segundo uso.

Ello ha generado una importante demanda de las personas y el interés de las inmobiliarias en desarrollar más proyectos en la zona de Magdalena moderna, destacó César Madrid Zagazeta, CEO de Madrid Inmobiliaria, compañía que cuenta con edificaciones en este distrito.

“En Magdalena moderna los acabados de los proyectos son similares a los de San Isidro. La diferencia se da en que el precio del terreno en Magdalena es más barato que en San Isidro. Eso genera la diferencia en el precio de venta final, es el precio de vivir en San Isidro”, subrayó Madrid Zagazeta.

El ejecutivo agregó que en la zona de Magdalena moderna si bien aún hay terrenos para seguir desarrollando nuevos proyectos en el futuro, cada vez resultan más escasos. “Y mientras menos terrenos haya, es muy posible que la tendencia sea a un alza de precios. Y eso es lo que los inversionistas buscan, que la plusvalía en esa zona aumente”, anotó Madrid Zagazeta.

Fuente: Reporte de Urbania, precios de venta de viviendas nuevas y de segundo uso, con datos a noviembre del 2025.

Otras zonas atractivas de Magdalena para el desarrollo de proyectos son las que se ubican cerca a las avenidas El Ejército y Brasil, indicó por su parte William Ticona, gerente general de la inmobiliaria T&C, que también cuenta con edificaciones en este distrito. “Realizamos proyectos con más densidad y altura, por eso buscamos avenidas principales con ancho de vía mayor a 20 metros lineales”, indicó el ejecutivo.

Evolución de precios de viviendas en Magdalena

Magdalena es uno de los distritos de Lima con incrementos sostenidos de precios en años recientes. Por ejemplo, el valor por metro cuadrado de las viviendas nuevas pasó de cerca de S/ 7,267 en promedio en el 2021 a S/ 8,280 en el 2025, indicó William Ticona, de la inmobiliaria T&C.

Agregó que estudios de mercado estiman valorizaciones medias anuales del orden de 5% a 7%, lo que indica un crecimiento consistente en el valor de las viviendas en el distrito en los últimos años.

“La tendencia de precios en Magdalena ha sido sostenidamente al alza en los últimos cinco años, con una valoración superior al promedio limeño, por combinación de ubicación céntrica, calidad de vida, seguridad, conectividad y demanda”, remarcó Ticona.