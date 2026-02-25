Vista de una terraza del proyecto Altivé, de Madrid Inmobiliaria, ubicado en la zona de Magdalena moderna.
José Carlos Reyes Leyva
Una de las zonas con mayor desarrollo inmobiliario en el distrito de Magdalena es la denominada Magdalena moderna, ubicada entre las avenidas Juan de Aliaga y Javier Prado (ver mapa). Su atractivo está en que el desarrollo urbanístico y los proyectos inmobiliarios son muy similares a los de la zona vecina de San Isidro, pero con precios de venta menores en alrededor de 15%.

