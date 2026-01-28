Vista aérea del proyecto de futura ciudad Charles Sutton. Foto: SBN.
El megaproyecto para construir una nueva ciudad planificada desde cero, denominada Charles Sutton, podría dar un paso importante este 2 de febrero del 2026, cuando se lleve a cabo la primera subasta de terrenos para edificar viviendas. El proyecto Charles Sutton se ubica en el distrito de Olmos, en la provincia y departamento de Lambayeque.

