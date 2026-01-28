Este megaproyecto de una nueva ciudad -que contará con 757 hectáreas- lleva varios años de retraso. Cuando en el 2014 concluyó la primera etapa del proyecto de irrigación Olmos, en paralelo ya se trabajaba el desarrollo de Charles Sutton, para que residan los trabajadores agrícolas.

La ciudad se llamaría Charles Sutton, en homenaje a un ingeniero geógrafo estadounidense considerado el “padre de la irrigación peruana”.

La irrigación de Olmos actualmente emplea alrededor de 65,000 trabajadores, que entre la ida y vuelta se tienen que movilizar hasta cuatro horas diarias a sus diferentes ciudades de origen.

Una zona de Charles Sutton ya cuenta con pistas, veredas, semáforos, planta de tratamiento de agua potable, pero aún no tiene viviendas.

En algunas zonas de Charles Sutton ya se construyeron pistas y veredas. Foto: SBN.

La subasta de terrenos para construir viviendas en Charles Sutton

En el 2025 el Gobierno Regional de Lambayeque -titular de los terrenos de la futura ciudad de Charles Sutton- firmó un convenio con la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) para que se encargue de ejecutar la primera subasta para edificar viviendas, en un macrolote de 22.2 hectáreas.

En octubre del 2025 la SBN realizó la convocatoria de la subasta del macrolote de 22.2 hectáreas. El precio base es de S/ 10.6 millones . Las personas o empresas tuvieron hasta el 16 de diciembre del 2025 para registrar ante la SBN su interés en la subasta, la cual se realizará este 2 de febrero del 2026 .

Vista del macrolote a subastar, parte del megaproyecto de nueva ciudad Charles Sutton. Foto: SBN.

Las bases de la subasta indican que el postor ganador se compromete a desarrollar viviendas. Y para lograr ello tendrá un plazo de diez años.

“La buena pro se adjudicará a quien tenga la mejor oferta en el acto público (del 2 de febrero)”, señaló Juliette Dextre, coordinadora de la subdirección de desarrollo inmobiliario de la SBN. “Si el adjudicatario no cumple con el pago, se adjudicará el predio al segundo mejor postor”, agregó.

La funcionaria evitó mencionar si hay postores interesados en la subasta y cuántos son, pues refirió que esta información es reservada hasta el evento del 2 febrero. “Si no hay postores, se declarará desierta la venta del predio. Y la entidad tiene la potestad de volver a subastar”, refirió Dextre.

En caso no haya postores este 2 de febrero y el Gobierno Regional de Lambayeque decida hacer una nueva subasta, el precio base del predio tendrá una reducción de 5%, indicó Dextre.

Vista aérea del proyecto de futura ciudad Charles Sutton. Foto: SBN.

La SBN refirió que por ahora solo tiene el encargo de la subasta del macrolote mencionado. Hacia futuro se esperan recibir más encargos para otras subastas de más macrolotes, como parte del megaproyecto de la nueva ciudad de Charles Sutton.

En una anterior nota publicada por Gestión sobre la próxima subasta del macrolote, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip) subrayó que será indispensable que se contemple el desarrollo de infraestructura para el equipamiento de servicios de salud, educación y comercio para abastecimiento de alimentos, pues de lo contrario no habrá interés de las personas en adquirir una vivienda en ese lugar.

“Sin estos servicios difícilmente la población podrá asentarse en una ciudad a 1 hora de distancia del punto de abastecimiento o atención más cercana”, advirtió la Codip.