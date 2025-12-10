El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que, desde este 10 hasta el 12 de diciembre, estarán abiertas las inscripciones obligatorias para participar en las dos subastas públicas presenciales donde se rematarán 21 vehículos y 37 inmuebles ubicados en diez regiones del país.

Las subastas se realizarán el 22 y 23 de diciembre, en el auditorio del Minjusdh. No obstante, Pronabi remarca que solo quienes se registren dentro del plazo señalado podrán participar en los remates, por lo que recomienda revisar con anticipación las bases administrativas y reunir los documentos exigidos.

En esta edición, el catálogo incluye camionetas, camiones, tráileres, automóviles y motocicletas; así como casas, departamentos, terrenos y stands situados en Áncash, Tumbes, Piura, La Libertad, Loreto, Tacna, Cusco, Amazonas, Cajamarca y Lima.

Con este proceso, Pronabi reafirma su compromiso con la gestión transparente de los bienes incautados y facilita que la ciudadanía acceda a opciones de compra en un marco seguro y legal.

¿Cómo participar?

Las subastas se desarrollarán bajo la modalidad “a viva voz”. Para postular, los interesados deben cumplir los requisitos establecidos en las bases administrativas y presentar su documentación del 10 al 12 de diciembre.

Para participar de la subasta N° 005 de vehículos se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Solicita las bases administrativas (puedes descargarlas haciendo clic aquí).

2. Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas.

3. Regístrate como postor del 10 al 12 de diciembre del 2025 en este enlace - Subasta Pública de Vehículos N° 005-2025-JUS/PRONABI.

4. Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del Pronabi del 10 al 12 de diciembre del 2025.

Para participar de la subasta n.° 006 de inmuebles se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Solicita las bases administrativas (puedes descargarlas haciendo clic aquí).

2. Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas.

3. Regístrate como postor del 10 al 12 de diciembre del 2025 en este enlace - Subasta Pública de Inmuebles N° 006-2025-JUS/PRONABI.

4. Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del PRONABI del 10 al 12 de diciembre del 2025.

Para revisar el catálogo, requisitos y bases administrativas de ambas subastas puede hacer clic aquí.

Además, la exhibición de bienes estará disponible hasta el 11 de diciembre, para quienes deseen realizar visitas o inspecciones previas.