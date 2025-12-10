Subasta pública. (Foto: Andina)
El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que, desde este 10 hasta el 12 de diciembre, estarán abiertas las inscripciones obligatorias para participar en las dos subastas públicas presenciales donde se rematarán 21 vehículos y 37 inmuebles ubicados en diez regiones del país.

Las subastas se realizarán el 22 y 23 de diciembre, en el auditorio del Minjusdh. No obstante,

En esta edición, el catálogo incluye camionetas, camiones, tráileres, automóviles y motocicletas; así como casas, departamentos, terrenos y stands situados en Áncash, Tumbes, Piura, La Libertad, Loreto, Tacna, Cusco, Amazonas, Cajamarca y Lima.

Con este proceso, Pronabi reafirma su compromiso con la gestión transparente de los bienes incautados y facilita que la ciudadanía acceda a opciones de compra en un marco seguro y legal.

¿Cómo participar?

Las subastas se desarrollarán bajo la modalidad “a viva voz”. Para postular, los interesados deben cumplir los requisitos establecidos en las bases administrativas y presentar su documentación del 10 al 12 de diciembre.

Para participar de la subasta N° 005 de vehículos se deberán seguir los siguientes pasos:

  • 1. Solicita las bases administrativas (puedes descargarlas haciendo clic ).
  • 2. Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas.
  • 3. Regístrate como postor del 10 al 12 de diciembre del 2025 en este enlace - 
  • 4. Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del Pronabi del 10 al 12 de diciembre del 2025.

Para participar de la subasta n.° 006 de inmuebles se deberán seguir los siguientes pasos:

  • 1. Solicita las bases administrativas (puedes descargarlas haciendo clic ).
  • 2. Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas.
  • 3. Regístrate como postor del 10 al 12 de diciembre del 2025 en este enlace - 
  • 4. Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del PRONABI del 10 al 12 de diciembre del 2025.

Para revisar el catálogo, requisitos y bases administrativas de ambas subastas puede hacer clic .

Además, la exhibición de bienes estará disponible hasta el 11 de diciembre, para quienes deseen realizar visitas o inspecciones previas.

