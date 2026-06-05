La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mostró indicadores negativos al inicio de la sesión de este viernes, en un contexto electoral, en dónde el país está a dos días de acudir a las urnas para elegir a su próximo presidente.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, baja 3.23% al pasar de 53,550 a 51,821 puntos.

Por su parte, el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 3.93% al pasar de 1,376 a 1,322 puntos.

Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores desfavorables.

Al respecto, Gestión conversó con dos especialistas para abordar los fundamentos detrás de esta caída en los mercados.

Factor electoral

Cesar Huiman, analista senior en Renta 4 SAB, señaló que en la mañana salieron los datos de empleo de EE.UU., que sumó 172,000 puestos de trabajo en mayo, superando las expectativas de los analistas.

Para el experto, los datos fueron mejor de lo esperado, ya que reflejan cierta estabilidad de la economía norteamericana, pero pese a este buen resultado el mercado local abrió en negativo. Esto hace pensar que el “factor electoral” pesó más.

“Es super raro, porque el dato macro es positivo, es decir, debería haber contribuido a que la bolsa abra en verde, pero se vio que el los fundamentos locales tuvieron mayor relevancia que los extranjeros en cuánto a la dirección de activos”, explicó a Gestión.

Por su parte, Diego Cavero, vicepresidente de Selección de Activos en Rímac, dijo que la incertidumbre en los mercados es natural debido a la contienda electoral del domingo. En particular se ve que no solo el equity está experimentando retrocesos, sino también hay volatilidad en el tipo de cambio.

“Ha ocurrido en anteriores elecciones en Perú y en otros países, por lo cual es bastante esperable que haya volatilidad en torno al resultado del domingo. Esto se ha reflejado con retrocesos en la renta variable y el tipo de cambio”, detalló.

BVL. (Foto: GEC)

Empresas mineras son las más sensibles

Cesar Huiman indicó que algunas de las empresas mineras más importantes están en terreno negativo.

“En lo que va del día, Southern está cayendo 9.5%, Buenaventura 8.8%, Nexa Resources 4.8% y Minsur 3.3%”, mencionó.

Asimismo, comentó que los sectores más sensibles en esta contienda electoral son minería y financiero. No obstante, en esta oportunidad son las mineras las que han registrado mayores caídas.