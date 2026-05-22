La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó la inscripción del “Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo – La Joya” en el Mercado Alternativo de Valores (MAV), perteneciente a la empresa minera La Joya Mining S.A.C, ¿cuáles son los pormenores de la operación?

De esta manera, la compañía podrá realizar emisiones de instrumentos de corto plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$ 10 millones o su equivalente en soles.

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La autorización otorgada por la SMV representa un paso estratégico para la compañía y constituye una señal de confianza en la solidez de sus procesos, su capacidad de gestión, cumplimiento regulatorio y gobierno corporativo.

La aprobación de la SMV, además de ser una autorización financiera, considera su gestión corporativa, trazabilidad y transparencia, señaló Jaime Zúñiga, CEO de La Joya Mining.

“El mercado sigue enfocado en el precio del oro. Sin embargo, lo realmente relevante hoy es cómo ese contexto está transformando la calidad financiera y crediticia de las compañías mineras. Mayores márgenes, una generación de caja más robusta y balances más sólidos están redefiniendo el perfil del sector y habilitando una nueva etapa de acceso al mercado de capitales”, señaló Mauricio Cabrera, CFO de La Joya Mining.

La aprobación de la SMV, además de ser una autorización financiera, considera la gestión corporativa de la empresa. (Foto: Andina).

“En países como Perú, donde la minería cumple un rol estructural en la economía, vemos una oportunidad para sofisticar el acceso a financiamiento e integrar cada vez más a la industria minera con el mercado de valores”, agregó Cabrera.

La minera indicó que los recursos que se capten mediante las emisiones de instrumentos de corto plazo que se realizarán en el marco del programa serán destinados a fortalecer el capital de trabajo y para otros usos corporativos tales como optimizar su estructura financiera y consolidar su estrategia de crecimiento sostenible y expansión operativa.

La estructuración de la operación estuvo a cargo de ACRES Sociedad Agente de Bolsa, con asesoría legal de Rebaza, Alcázar & De Las Casas. Apoyo & Asociados realizó la clasificación de riesgo de los instrumentos de corto plazo a ser emitidos en el marco de la primera emisión del programa.

En lo que va del año, el oro ha subio 4.94%, cerrando este viernes en US$ 4.509,690.