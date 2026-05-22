22 de mayo del 2025. Hace 1 año

CONGRESO APUNTA A OCTAVO RETIRO DE FONDOS DE AFP Y MEF SE OPONE

Presidente de Comisión de Economía asegura que se trabaja rápidamente en dictamen que incluirá, además de la disposición de los ahorros, que estos respalden compra de vivienda y préstamos con tasa de 0%. Ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, advierte perjuicio para afiliados y afirma que quienes retiren sus fondos previsionales no tendrán derecho a una pensión mínima.

22 de mayo del 2025. Hace 1 año. MEF pasará programas de inversión pública de forma "gradual" al ANIN.

22 de mayo del 2025. Hace 1 año

CADA AÑO SE “INTERRUMPE” EL FINANCIAMIENTO DE MÁS DE 10,000 PROYECTOS PÚBLICOS

Se entiende como proyectos descontinuados (interrumpidos) aquellos que, tras haber contado con presupuesto en un año, no reciben asignación presupuestal en el siguiente. La inversión en infraestructura es un pilar esencial para el desarrollo económico y social, pues mejora la eficiencia en la producción y distribución de bienes y servicios al reducir costos logísticos y tiempos de desplazamiento. Además, refuerza la confianza de los inversionistas y fomenta la generación de empleo, entre otros beneficios. Pese a su relevancia, el Perú enfrenta serios desafíos en este ámbito.

22 de mayo del 2025. Hace 1 año

AREQUIPA CUENTA ACTUALMENTE CON 21 INICIATIVAS INMOBILIARIAS

Más allá de la capital, las ciudades con mayor potencial de desarrollo inmobiliario, además de la Ciudad Blanca, son Piura y La Libertad. siendo esta última la que viene presentando una dinámica importante debido a que existe demanda.