El Ministerio de Trabajo prevé tener reuniones individuales con los gremios empresariales, los sindicatos y los representantes del Estado. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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propuesta que plantea elevar el sueldo mínimo de S/1,130 a S/1,300.

Sheput señaló que la

“Ya estamos en proceso de convocatoria y presumo que en este mes de agosto podríamos ya tener el Consejo Nacional del Trabajo”, indicó en RPP.

Antes de la sesión oficial, el Ministerio de Trabajo prevé tener reuniones individuales con los gremios empresariales, los sindicatos y los representantes del Estado.

“Basta que falte un gremio para que se bloquee”, añadió el ministro

Como se recuerda, la medida fue anunciada por la presidenta Keiko Fujimori durante su primer mensaje a la Nación del 28 de julio, pese a que durante la campaña electoral se mostró en contra de la medida.

El Ministerio de Trabajo prevé tener reuniones individuales con los gremios empresariales, los sindicatos y los representantes del Estado. Foto: MTPE.
El Ministerio de Trabajo prevé tener reuniones individuales con los gremios empresariales, los sindicatos y los representantes del Estado. Foto: MTPE.

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