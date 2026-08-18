El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, informó que el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) se reuniría pronto para iniciar el debate sobre el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), propuesta que plantea elevar el sueldo mínimo de S/1,130 a S/1,300.

Sheput señaló que la instalación del consejo abriría formalmente el diálogo entre los actores involucrados sobre la posible modificación de la remuneración mínima.

“Ya estamos en proceso de convocatoria y presumo que en este mes de agosto podríamos ya tener el Consejo Nacional del Trabajo”, indicó en RPP.

Antes de la sesión oficial, el Ministerio de Trabajo prevé tener reuniones individuales con los gremios empresariales, los sindicatos y los representantes del Estado. El objetivo es asegurar la presencia de todas las partes y evitar que la ausencia de alguna organización paralice el proceso de discusión.

“Basta que falte un gremio para que se bloquee”, añadió el ministro

Como se recuerda, la medida fue anunciada por la presidenta Keiko Fujimori durante su primer mensaje a la Nación del 28 de julio, pese a que durante la campaña electoral se mostró en contra de la medida.