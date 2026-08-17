Al cierre de la administración de Fernando Rospigliosi como presidente encargado del Congreso, se aprobó una serie de nuevos beneficios económicos para los trabajadores de este poder estatal, de acuerdo con Latina.

Según la investigación, el Congreso se negó formalmente a entregar el documento firmado por Rospigliosi Capurro y el Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON) ; no obstante, lograron acceder y constatar que sí contaba con la rúbrica de sendas partes.

De esa manera, se facultó el aumento del 15% del salario. Punto Final consultó a Fernando Rospigliosi sobre el incremento remunerativo y manifestó: “Fue una decisión que tomó la comisión. Yo he tenido que acatar esa decisión, que ya había sido tomada en acuerdo con el sindicato, así que esa es la realidad”.

A la parte, se autorizó que los trabajadores perciban también una asignación extraordinaria por el Día del Trabajo, similar a 20% de una UIT (unos S/ 1,100).

Un bono por el Día del Trabajador Parlamentario, a conmemorarse el 22 de setiembre, por la misma cifra mencionada anteriormente (20% de una UIT).

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Ambas bonificaciones, antes de que el Congreso y el SITRACON llegaran a este acuerdo, las bonificaciones en cuestión equivalían a un día de trabajo.