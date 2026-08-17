Según Fernando Rospigliosi, solo tuvo que acatar la decisión tomada tras acuerdo con el sindicato de trabajadores. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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, se aprobó una serie de nuevos beneficios económicos para los trabajadores de este poder estatal, de acuerdo con Latina.

Según la investigación, el Congreso se negó formalmente a entregar el documento firmado por Rospigliosi Capurro y el Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON); no obstante, lograron acceder y constatar que sí contaba con la rúbrica de sendas partes.

De esa manera, se facultó el aumento del 15% del salario. Punto Final consultó a Fue una decisión que tomó la comisión. Yo he tenido que acatar esa decisión, que ya había sido tomada en acuerdo con el sindicato, así que esa es la realidad”.

A la parte, se autorizó que los trabajadores perciban también una asignación extraordinaria por el Día del Trabajo, similar a 20% de una UIT (unos S/ 1,100).

Un bono por el Día del Trabajador Parlamentario, a conmemorarse el 22 de setiembre, por la misma cifra mencionada anteriormente (20% de una UIT).

Ambas bonificaciones, antes de que el Congreso y el SITRACON llegaran a este acuerdo, las bonificaciones en cuestión equivalían a un día de trabajo.

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