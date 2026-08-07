La reelección encubierta ha cobrado protagonismo: según el Instituto Aklla Perú, de los 131 alcaldes que aspiran como primer regidor a las elecciones regionales y municipales de octubre, 51 pueden prolongarse en el cargo tras la renuncia de los cabeza de lista.

Al respecto, desde el Congreso plantean un proyecto de ley para garantizar la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes.

Víctor Piñán (Obras) remitió al Congreso el PL 00005-2026-2031-CD a fin de que se respete el candado constitucional, y así no se permita que los alcaldes integren las planchas de candidatos distritales o municipales.

El impedimento sería para cualquier otro cargo municipal de la lista de candidatos al Concejo Municipal de las elecciones regionales y municipales 2026, sea bajo la misma organización política, alianza electoral u otra figura.

Los criterios del Jurado Nacional de Elecciones

La bancada Obras alega que, a pesar de la prohibición constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó como criterio jurisprudencial que la autoridad municipal sí puede postular en la misma jurisdicción, pero a otro cargo.

“El alcalde impedido de reelegirse asume una candidatura a regidor, usualmente en una posición expectante, que ante la renuncia del alcalde electo, asume la titularidad en su condición de teniente alcalde sin haber sido elegido por la ciudadanía para dicho cargo específico”, mencionan.

Para muestra, un botón: Rafael López Aliaga puede volver a la alcaldía de Lima Metropolitana tras la renuncia de Luis Rubio como punta de lanza de Renovación Popular para las ERM 2026, debido a su papel de teniente alcalde.