Iniciativa de Obras busca que se respete la prohibición de la reelección de alcaldes, a raíz de las renuncias de cabezas de lista de cara a las ERM 2026. Foto: ONPE
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Redacción Gestión
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La reelección encubierta ha cobrado protagonismo: según el Instituto Aklla Perú, de los 131 alcaldes que aspiran como primer regidor a las elecciones regionales y municipales de octubre,

Al respecto, desde el Congreso plantean un proyecto de ley para garantizar la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes.

Víctor Piñán (Obras) remitió al Congreso el PL 00005-2026-2031-CD a fin de que se respete el candado constitucional, y así no se permita que los alcaldes integren las planchas de candidatos distritales o municipales.

El impedimento sería para cualquier otro cargo municipal de la lista de candidatos al Concejo Municipal de las elecciones regionales y municipales 2026, sea bajo la misma organización política, alianza electoral u otra figura.

Los criterios del Jurado Nacional de Elecciones

La bancada Obras alega que, a pesar de la prohibición constitucional, , pero a otro cargo.

“El alcalde impedido de reelegirse asume una candidatura a regidor, usualmente en una posición expectante, que ante la renuncia del alcalde electo, asume la titularidad en su condición de teniente alcalde sin haber sido elegido por la ciudadanía para dicho cargo específico”, mencionan.

Para muestra, un botón: , debido a su papel de teniente alcalde.

Roberto Burneo, presidente del JNE, ha respaldado la reelección de alcaldes. “Yo puedo decir que en lo que son gobiernos locales, hablamos de distritales y municipales, debería permitirse la reelección, porque estamos hablando de la elección del buen vecino que administra los recursos y que es el pueblo el más cercano a ellos, el que le da esa confianza”, dijo a la prensa.

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