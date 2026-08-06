De acuerdo con el Instituto Aklla Perú, de 131 alcaldes que postulan como primer regidor en las elecciones regionales y municipales 2026, 51 en la práctica son candidatos al máximo cargo por la renuncia de los cabeza de lista.

A la fecha, 25 renuncias de este universo ya fueron aceptadas por los Jurados Electorales Especiales, y 26 siguen pendientes de una resolución.

De los 51 casos en total de reelección encubierta, 5 casos están en Lima Metropolitana —dentro de ellos, Rafael López Aliaga, cuyo partido vio declinar la candidatura a la alcaldía de Luis Rubio—.

Según Aklla, la reelección encubierta en Lima Metropolitana se daría en:

Lurín, con Alianza para el Progreso , tras la renuncia aceptada del candidato a alcalde Walter Valeriano Vivas, y como primer regidor, queda Juan Marticorena Pérez —actual alcalde distrital—.

, tras la renuncia aceptada del candidato a alcalde Walter Valeriano Vivas, y como primer regidor, queda Juan Marticorena Pérez —actual alcalde distrital—. San Miguel, Avanza País. Falta el pronunciamiento del JEE tras la renuncia de Karin García, lo que daría al alcalde Eduardo Bless la posibilidad de prolongarse en la alcaldía.

Falta el pronunciamiento del JEE tras la renuncia de Karin García, lo que daría al alcalde Eduardo Bless la posibilidad de prolongarse en la alcaldía. Independencia, Somos Perú. Se aceptó la renuncia de Felicita Rodríguez Peña, y Alfredo Reynaga, actual alcalde, puede mantenerse en el cargo de ganar la contienda.

Se aceptó la renuncia de Felicita Rodríguez Peña, y Alfredo Reynaga, actual alcalde, puede mantenerse en el cargo de ganar la contienda. San Juan de Lurigancho, Somos Perú . El JEE debe aceptar la renuncia de César Usquiano Maldonado como candidato a alcalde, lo que permitiría a Jesús Maldonado nuevamente tener el cargo por 2 periodos.

. El JEE debe aceptar la renuncia de César Usquiano Maldonado como candidato a alcalde, lo que permitiría a Jesús Maldonado nuevamente tener el cargo por 2 periodos. El Agustino, Podemos Perú. Liborio Soria presentó su renuncia a la plancha y esta debe ser aceptada por el JEE encargado. De aprobarse, su hijo Richard Soria podría nuevamente mantenerse en la alcaldía.

Tras renuncia de Luis Rubio a la candidatura de Renovación Popular para la alcaldía, López Aliaga queda como opción para ocupar el cargo, por su condición de aspirante a primer regidor. Foto: difusión

¿Qué partido político incurre más en la reelección encubierta?

El reporte de Aklla precisa que la organización política con más candidatos con reelección encubierta efectivizada es Somos Perú (12).

Le siguen Alianza para el Progreso (10), Avanza País y Renovación Popular con 6 cada uno.

Por región, en Lima y San Martín hay 9 casos, respectivamente, mientras que en La Libertad, 7.