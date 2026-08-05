El negocio detrás de los descuentos: ¿qué factores definen cuánto pueden rebajar sus precios las empresas? Foto: Pexels.
El negocio detrás de los descuentos: ¿qué factores definen cuánto pueden rebajar sus precios las empresas? Foto: Pexels.
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Isabel Aranda
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Los descuentos del 50% no siempre significan que una empresa esté sacrificando sus ganancias. Detrás de estas promociones existe una estrategia comercial que busca atraer nuevos clientes, aumentar el volumen de ventas, impulsar la compra de otros productos y fidelizar consumidores.

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