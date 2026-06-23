A pocas semanas del inicio de una nueva edición de Cyber Days Perú, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) anunció que la campaña de comercio electrónico se realizará del 6 al 8 de julio, reuniendo a más de 200 marcas de diversos sectores. El evento busca impulsar las ventas digitales y fortalecer la presencia de las empresas en el ecosistema del comercio electrónico.

Para esta edición, la organización prevé una mayor participación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendimientos, con el objetivo de ampliar las oportunidades comerciales para negocios de distintos tamaños. Las promociones y descuentos estarán disponibles a través de la plataforma oficial de la campaña.

Según la CCL, Cyber Days Perú retoma su enfoque de impulsar el desarrollo del comercio electrónico nacional mediante una propuesta que busca acercar a más empresas al canal digital. La iniciativa, que cumple 14 años de realización, se ha consolidado como una de las principales campañas de ventas online del país.

La organización proyecta que las ventas de la campaña crecerán entre 15% y 20% respecto a una edición comparable anterior. (Foto: Freepick)

Cyber Days 2026: empresas de diversos rubros

La campaña contará con la participación de empresas vinculadas al retail, marketplaces, turismo, tecnología, educación, salud, banca, seguros y otros servicios. Esta diversidad de rubros permitirá ofrecer una amplia variedad de productos y experiencias a los consumidores durante los tres días del evento.

En cuanto a las expectativas comerciales, la CCL proyectó que las ventas podrían crecer entre 15% y 20% respecto a una edición comparable anterior. Este desempeño estaría impulsado por una mayor confianza de los consumidores, mejores condiciones de financiamiento y una oferta más amplia de productos y servicios.

Otro factor que respaldaría el crecimiento esperado es la expansión de los medios de pago digitales, cuyo uso continúa ganando terreno entre los compradores peruanos. A ello se suma la evolución de las estrategias comerciales de las empresas, que cada vez integran más herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.

El uso cada vez más extendido de medios de pago digitales figura entre los factores que impulsarán el desempeño comercial de la campaña. (Foto referencial: Andina)

Novedades de la edición 2026

Entre las principales novedades de la edición 2026 destacan una propuesta más inclusiva para las pymes, el fortalecimiento de las experiencias omnicanal y una mayor atención a aspectos relacionados con la seguridad digital y la confianza de los usuarios. Estas iniciativas buscan mejorar la interacción entre las marcas y los consumidores en los distintos canales de venta.

La campaña incluirá ofertas en categorías como tecnología, hogar, electrodomésticos, moda, belleza, viajes, educación, salud y automotriz. No obstante, se espera que los mayores niveles de demanda se concentren en productos tecnológicos, electrodomésticos, artículos para el hogar, prendas de vestir y servicios vinculados al turismo.

Entre las empresas participantes figuran marcas de diversos sectores, como Hiraoka, Carsa, La Curacao, Efe, Mercado Libre, PeruRail, Renzo Costa, Sheraton y Club Med, entre otras. De cara al inicio de la campaña, la CCL recomendó a las compañías planificar con anticipación sus estrategias comerciales, garantizar niveles adecuados de inventario y optimizar sus canales de atención para responder a la demanda esperada.