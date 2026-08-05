Llevar una maestría en el Reino Unido exige un presupuesto muy elevado para las familias peruanas debido al prestigio de sus universidades —4 de las 10 mejores del mundo se ubican allí—, sin embargo, hay distintas opciones para postular y conseguir el financiamiento al 100% de los estudios.

El Gobierno británico cuenta con el programa Chevening que financia la totalidad de los estudios de posgrado para aquellos estudiantes peruanos que cumplan con los requisitos. La convocatoria abrió este 4 de agosto y va hasta el 6 de octubre del 2026.

Según la Embajada Británica, cada año se benefician entre 6 y 10 peruanos; y desde su creación, más de 300 peruanos han obtenido una maestría en universidades de Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte con este programa . Destacan casas de estudio como Oxford, Cambridge o Edimburgo.

Áreas de mayor interés

Chevening no tiene un criterio de carreras prioritarias, pero en el caso del talento peruano, destacan áreas como ingeniería, derecho, relaciones internacionales, educación, ciencias sociales, gestión pública y sostenibilidad.

Hacia el 2030, el Reino Unido prevé una demanda creciente de profesionales ligados a la transición energética, inteligencia artificial, innovación tecnológica, infraestructura resiliente, minerales críticos, seguridad energética, investigación científica y desarrollo sostenible.

La Embajada Británica sostiene que las universidades tienen programas con becas propias, descuentos y mecanismos de ayuda financiera para estudiantes internacionales, y el próximo 9 de septiembre, durante la Semana Británica, algunas presentarán su oferta de becas, mecanismos de financiamiento y programas de posgrado para estudiantes peruanos.

¿Quiénes pueden postular?

Los interesados tienen que ser ciudadanos peruanos.

Poseer un título universitario para acceder a una maestría en una universidad del Reino Unido.

Acreditar, como mínimo, dos años de experiencia laboral —unas 2,800 horas— después de egresar de la universidad.

Maritza Choctaya, Chevening Officer de la Embajada Británica, cuenta a Gestión que se deberá postular a tres programas elegibles de maestría en universidades del Reino Unido, y obtener una oferta incondicional de al menos uno de ellos dentro de los plazos del programa. Este es el enlace para los interesados.

La convocatoria abrió el último martes 4 de agosto y cierra el 6 de octubre del 2026. Después de ello, hasta enero del 2027 se evaluarán las postulaciones en comités independientes.

A mediados de febrero se anunciarán los candidatos preseleccionados para las entrevistas, las cuales se realizarán entre marzo y abril.

Ya para junio del 2027 se publicarán los resultados, y el 8 de julio vence la fecha para presentar una oferta incondicional de una universidad británica. Para septiembre u octubre está programado el inicio de los estudios en Reino Unido.

“Como parte del compromiso asumido por los becarios, estos deberán regresar al Perú por un período mínimo de dos años tras culminar sus estudios”, añade.

La Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo, puede recibir al talento peruano para una maestría. Cada año, entre seis y diez profesionales peruanos acceden a una beca Chevening. Foto: difusión

Errores que no se deben cometer

Choctaya explica que uno de los errores más frecuentes es no dedicar suficiente tiempo a la preparación de los cuatro ensayos que exige la postulación, sumado a que no se presentan ejemplos claros de liderazgo e influencia.

Son menos las posibilidades de obtener la beca si no se demuestra la capacidad para construir redes profesionales o se eligen programas sin investigar si se alinean con los objetivos profesionales del talento.

Otro punto clave que puede costarle caro al aspirante es subestimar la importancia del idioma inglés y de la preparación temprana para los procesos de admisión universitaria.

¿Qué cubre la beca Chevening?

Es una beca financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) del Reino Unido. El becario no asumirá gastos significativos, pero sí deberá contar con un seguro para sus pertenencias contra robos o daños accidentales.

Choctaya añade que se cubre el total de la matrícula universitaria, los pasajes aéreos de ida y vuelta entre Perú y Gran Bretaña, así como un estipendio mensual (monto fijo) para gastos de manutención y actividades del programa, el cual se abonará a una cuenta de débito en el Reino Unido.

“Sin una beca, una maestría en el Reino Unido puede representar una inversión de decenas de miles de libras esterlinas entre matrícula y costo de vida”, aclara.

¿Se puede trabajar mientras se estudia? Los becarios de Chevening pueden realizar actividades laborales de manera parcial siempre que respeten las condiciones fijadas en su visa de estudiante y la ley británica.

Además, Choctaya precisa que se involucrarán con eventos organizados por Chevening y el Reino Unido, como foros académicos, contactos con empresas y organismos internacionales en una red global con más de 60,000 exbecarios, entre ellos 22 jefes de Estado y de Gobierno . También pueden acceder a fondos para exbecarios como el Chevening Alumni Programme Fund (CAPF).

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Ventajas para los estudiantes peruanos

Otro punto a favor para el intercambio académico entre Reino Unido y Perú es el Tratado de Reconocimiento Mutuo de Grados y Títulos.

Choctaya comenta que el acuerdo facilita el reconocimiento de las credenciales académicas obtenidas en cualquiera de los dos países, reduciendo trámites para quienes deseen continuar estudios, realizar investigaciones o desarrollar una carrera profesional internacional.

“El tratado contribuye a reducir barreras administrativas y brinda mayor certeza sobre la validez de los grados obtenidos en ambos sistemas educativos”, concluye.