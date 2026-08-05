Especialistas recomiendan realizar búsquedas de antecedentes y exámenes de viabilidad antes de lanzar una nueva marca al mercado. Foto: Composición Gestión- ChatGPT.
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Giancarlos Torres
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La reciente controversia entre TikTok y la empresa peruana Sometimes Perú S.A. ha vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta que trasciende el ámbito legal: ¿qué tan protegidas están realmente las marcas de las empresas y qué ocurre cuando un negocio invierte tiempo y recursos en una identidad que luego enfrenta cuestionamientos?

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