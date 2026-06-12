Registrar una marca cuesta desde S/ 401 para mipymes y brinda protección por 10 años. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Registrar una marca ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es el primer paso para convertir una idea en un negocio formal. Hoy, más ciudadanos cumplen con este requisito; como prueba están las 54,065 solicitudes en 2025, un avance de 15.6% en comparación con el año previo, detalló Sergio Chuez, a cargo de la Dirección de Signos Distintivos (DSD) de la entidad.

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