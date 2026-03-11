Gisela Flores, directora de Negocios de Sector 62, señaló que el parque industrial en Chilca cerró el 2025 con el 94% de los lotes vendidos en la primera etapa y el 74% en la segunda. Sin embargo, la ocupación o población del parque se mantiene en 24%.

“Tenemos 16 empresas ya operando en el parque, mientras que nueve se encuentran en proceso de construcción de sus plantas. Además, se vienen incorporando más compañías, ya que el nivel de ventas está avanzado y varias empresas buscan adquirir lotes para iniciar obras de manera inmediata”, comentó a Gestión.

Por ejemplo, la fabricante china Naipu Mining inició obras el año pasado. También cuenta con licencia de edificación la empresa de suplementos alimenticios DXN. En tanto, la firma china Feifan, especializada en la producción de bolas de molienda para la industria minera, ya instaló el cerco perimétrico de su terreno.

A ellas se suma Callizo Aromas, empresa transnacional dedicada a la producción de aromas y saborizantes para la industria de alimentos y consumo masivo, que está por concluir la instalación de su planta. “Ya está casi lista y creemos que en los próximos meses estará operando. La fabricante adquirió aproximadamente una hectárea. Sin embargo, tenemos industrias que han adquirido siete o 10 hectáreas”, indicó.

Gisela Flores, directora de Negocios de Sector 62.

Industria migra a Chilca y abre espacio a pymes en parque industrial

Si bien la tasa de ocupación del parque aún es baja, Flores explicó que esta situación responde a los procesos de migración de las industrias, que no suelen concretarse de manera inmediata. “Tenemos industrias que han comprado hasta 10 hectáreas, pero hoy operan en plantas de unas cuatro hectáreas en la av Argentina. El traslado también responde a planes para ampliar y duplicar su capacidad industrial”, explicó.

Por lo tanto, se espera la llegada de más empresas transnacionales y de industrias que están migrando desde Chorrillos, Santa Anita y la zona este de Lima. “En los lugares donde hoy operan sus plantas ya no tienen espacio para crecer”, afirmó.

Sin embargo, la absorción es más rápida en industrias pequeñas o familiares, como mypes y pymes, que tras adquirir sus lotes inician la construcción de sus plantas industriales.

El parque industrial abarca 208 hectáreas distribuidas en cuatro etapas, de las cuales la primera y la segunda se encuentran habilitadas.

En ese contexto, crece la demanda por terrenos de menor tamaño. Actualmente, las empresas pequeñas y medianas solicitan lotes de 5,000 m2, lo que impulsa la instalación de industrias de menor escala en el parque. “Ha aumentado el interés de mypes y pymes por expandirse en el mercado”, señaló.

Ante esta tendencia, Sector 62 prepara la puesta en marcha de la cuarta etapa del proyecto, orientada a este segmento.

“La cuarta etapa tendrá 16 hectáreas y estará orientada a la minilotización, con lotes de entre 2,000 m2 y 5,000 m2 para captar mypes y pymes en expansión. En 2025 se concretaron más de 10 compraventas en este segmento, por más de US$ 3 millones”, resaltó.

Las obras de la última etapa del parque están proyectadas para iniciar en el segundo semestre de 2026 y concluir en 2027. “Ya contamos con la habilitación y los lotes están identificados; podemos iniciar las ventas y la construcción. Pero, dependemos de la demanda”, explicó.

Sector 62 negocia con 10 industrias y espera culminar tercera etapa

Mientras tanto, la tercera etapa —que ahora está parcialmente construida— iniciará obras una vez que cierren las ventas de los lotes disponibles. “Estamos en conversaciones con industrias interesadas en cerrar ventas; una vez concretadas, iniciaremos las obras para completar la tercera etapa, que abarca casi 50 hectáreas. La construcción está prevista entre 2026 y 2027”, adelantó.

Dicha etapa está orientada a transnacionales que buscan adquirir lotes de entre 5 y 10 hectáreas, ya que aún dispone de terrenos de gran tamaño. “La mayor demanda proviene de proveedores mineros, centros logísticos, industria manufacturera, alimentos y laboratorios”, sostuvo.

Con estos avances, el parque industrial tiene compromisos de venta con al menos 10 industrias, que involucran alrededor de 12 hectáreas actualmente en proceso de cierre. “Ya tenemos clientes interesados y una demanda activa, lo que nos permite proyectar que este año culminaremos las ventas de las dos primeras etapas. El parque se ve cada vez más poblado”, comentó.

DATO CLAVE.

Operación. El parque industrial abarca 208 hectáreas distribuidas en cuatro etapas, de las cuales la primera y la segunda se encuentran habilitadas.