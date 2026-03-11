El parque industrial tiene compromisos de venta con al menos 10 industrias. (Foto: RESY Ingenieros)
El parque industrial Sector 62, ubicado en Chilca, registra altos niveles de venta de lotes en sus primeras etapas mientras avanza la construcción de plantas y las negociaciones con nuevas industrias interesadas en adquirir terrenos. Al mismo tiempo, el parque continúa el desarrollo de sus siguientes etapas para atender la demanda de compañías de distintos tamaños.

