Durante el último año, las ventas de lotes en parques industriales alcanzaron los 510,000 m2, representando un incremento del 15% respecto al periodo anterior. De este modo, el aumento en las adquisiciones de este tipo de predios está relacionado con precios de venta más competitivos ofrecidos por estos complejos industriales en relación al costo de un lote stand alone.

“Por ejemplo, el m2 de un lote en venta en un parque industrial de Lurín está alrededor de US$ 150, mientras que el m2 de un terreno stand alone en Lurín, en promedio, es de US$ 200. Tenemos una diferencia de US$ 50 solo en la venta”, explicó Luis Sánchez, gerente de Investigación y Consultoría de JLL.

Ante ello, la consultora destacó que la demanda estuvo concentrada en las transacciones de lotes pequeños y medianos, con preferencia en su mayoría en extensiones que no superan los 10,000 m2. “El mayor interés proviene de pequeñas empresas, siendo que su requerimiento está más orientado a lotes incluso inferiores a 5,000 m2. Es una tendencia que viene desde la pandemia y la cual también ha sido advertida por los parques industriales, dado que en sus nuevas etapas casi el 70% de su desarrollo se dirige a lotes de entre 1,000 a 10,000 m2”, precisó Sánchez.

En esa línea, las actividades de mayor requerimiento de lotes en parques industriales fueron los rubros de manufactura, logística, construcción y maquinaria, que en conjunto representaron el 79% del total vendido en el último año. Al respecto, JLL resaltó la venta de más de 100,000 m2 entre los sectores de minería, logística y plástico, orientándose a lotes pequeños y medianos.

“Y en torno a submercados, la demanda si bien la lideró Lurín con 194,000 m2 en el último año; Chilca y Huachipa lo siguieron muy de cerca con 168,000 m2 y 148,000 m2, respectivamente”, añadió el ejecutivo de JLL.

Proyecciones al cierre de año

Sánchez indicó que tras una colocación, en el último año, de más de 500,000 m2 en parques industriales, la proyección para los próximos 12 meses es una venta ligeramente menor, con un estimado de alrededor de 400,000 m2. El cálculo está apalancado en que las principales compradoras; en este caso, las pymes, son más sensibles a los acontecimientos coyunturales como las próximas elecciones presidenciales. “El periodo preelectoral podría influir en la toma de decisiones respecto a la adquisición de lotes industriales”, agregó.

Finalmente, el experto señaló que para este año se prevé la incorporación de 75,000 m2, en el submercado Lurín. En tanto, los submercados de Huachipa y Chilca sumarían más m2 al inventario recién el próximo año.