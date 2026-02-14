Con un inventario total de 9.9 millones de metros cuadrados (m2), los terrenos para uso industrial ubicados dentro de parques industriales cerraron el 2025 con 2.9 millones de m2 disponibles para la venta; es decir, el 29.3% de su registro total. Así, solo en el segundo semestre del 2025 se lograron comercializar 107,000 m2, siendo que en Chilca se concentró la mayor parte de las ventas, con 60% del total (transacciones desde los 340 m2 hasta más de 10,000 m2).

Mientras, Huachipa representó el 22% de lo comercializado, con operaciones sobre terrenos en áreas de entre los 1,000 m2 y más de 5,000 m2; en tanto, Lurín alcanzó el 18% de ventas, con espacios desde los 500 m2 a más de 1,000 m2. “El mercado de parques industriales cerró el 2025 con un mayor dinamismo frente al 2024, impulsado por una demanda creciente de terrenos y con marcada preferencia por lotes menores a 5,000 m2. Esto estuvo acompañado de un incremento del precio de venta (US$ 113.2), que en promedio supera en más del 3% a lo registrado al finalizar el 2024 (US$ 109.5 m2)”, señaló Frank Oré, consultor senior del área de Consultoría e Investigación de RE Propiedades.

En adelante, el ejecutivo dijo que si bien el mercado este año mantendría el dinamismo, es preciso mapear la dinámica de las firmas, las cuales se están orientando a la adquisición de terrenos con áreas menores a 5,000 m2.

“También es importante destacar que la venta de terrenos dentro de parques industriales es un poco más rígido, debido a que son espacios que en venta supera los millones de dólares. En cuanto a tarifas, se esperaría que este 2026 los precios cierren con un aumento también de 3% sobre el 2025″, remarcó.

Lotizaciones industriales

El ejecutivo manifestó que al cierre del 2025 se registra aproximadamente 518,000 m2 en lotes industriales (fuera de parques industriales) disponibles —de un inventario total de 5.4 millones de m2— para la venta; ello, en áreas que van desde los 1,000 m2 hasta más de 50,000 m2. De hecho, en Lima se identifican tres lotizaciones industriales; Macropolis (etapa 1 y etapa 2), Lúcumo y Almonte, ubicadas en Lurín.

“Creemos que este 2026 será positivo, pues empezando el año tenemos la venta de más de 160,000 m2 de lotización industrial en Macrópolis. Es una cifra importante que impulsará al alza el desempeño de este segmento”, señaló el representante.

En cuanto a inventario, Oré sostuvo que se espera que este 2026 los terrenos disponibles en lotizaciones industriales mantengan su tendencia de crecimiento, impulsada por nuevas ampliaciones que anticipan una mayor oferta en el mercado.

“Para este 2026 es posible que ingresen alrededor de 100,000 m2 como nuevas lotizaciones industriales”, adelantó.

Finalmente, en torno al precio, el ejecutivo incidió en que el actual US$ 149.6 por m2 podría mantenerse o alcanzar los US$ 150 m2 como tarifa promedio.