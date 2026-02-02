Tras el cierre del plazo de solicitud de inscripción de fórmulas y listas (23 de diciembre), se inició un periodo de evaluación, publicación y tachas que se extenderá hasta el 14 de marzo para la definición final de las candidaturas que participarán en las elecciones generales de este año, de acuerdo al cronograma oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tras el cierre del plazo para la solicitud de inscripciones, los jurados electorales especiales (JEE) revisan la documentación presentada y verifican el cumplimiento de los requisitos formales y legales, a fin de determinar qué fórmulas y listas quedan admitidas para continuar en el proceso.

Como parte de este proceso, el JNE viene resolviendo solicitudes y registrando listas inscritas, las cuales figuran en su plataforma electoral con el estado “inscrito”, junto con aquellas que continúan en trámite, de acuerdo con el avance de la evaluación.

Publicación, inicio de tachas y renuncias

Hasta el 11 de febrero del 2026, los JEE deben publicar las fórmulas y listas admitidas en sus paneles y en el portal del JNE. Desde la publicación, se abre el periodo para que los ciudadanos presenten tachas.

Ese mismo día vence también el plazo para la renuncia de candidatos y el retiro de listas completas por parte de las organizaciones políticas.

Tachas, exclusiones y apelaciones

Luego de ello, hasta el 26 de febrero, los JEE resuelven las tachas y eventuales exclusiones en primera instancia.

Estas decisiones pueden ser apeladas ante el JNE, que tiene como plazo máximo el 13 de marzo para emitir un pronunciamiento definitivo.

Candidaturas quedan inscritas

El 14 de marzo del 2026 se produce el cierre definitivo de la inscripción de candidaturas, quedando establecida la relación final de postulantes habilitados. A partir de esa fecha, no se admiten nuevas inscripciones ni modificaciones, salvo supuestos excepcionales contemplados en la norma.

De manera excepcional, el cronograma del JNE establece que hasta el 11 de abril podría excluirse a un candidato únicamente si se le suspende el ejercicio de la ciudadanía.

Para ello, deben acreditarse las causales de suspensión señaladas en el artículo 33 de la Constitución Política, referidas, entre otros supuestos, a mandato judicial expreso.

De esta manera, el cronograma oficial de las elecciones generales 2026 avanza hacia la jornada de votación del 12 de abril del próximo año, conforme a lo establecido por el sistema electoral.