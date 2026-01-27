El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que el debate electoral de candidatos presidenciales para las Elecciones Generales 2026 se realice entre el 23 de marzo y el 30 de marzo.

“Queremos hacer un ciclo de debates, estimamos que sea entre el 23 de marzo o el 30 de marzo. Esto está en función de lo que finalmente podamos acordar con las organizaciones políticas, pero sin lugar a dudas va a ser antes de la Semana Santa porque normalmente el debate se realiza unos 10 días o 2 semanas antes del Día D, el 12 de de abril”, señaló a la Agencia Andina.

Indicó que el objetivo de los debates es que los ciudadanos pueden observar, escuchar detenidamente y formarse una idea más clara de los candidatos para emitir un voto informado.

Detalló que se espera que sean dos jornadas de debate, teniendo en cuenta que son 36 organizaciones políticas las que han inscrito sus fórmulas presidenciales.

Burneo mencionó que lo que se busca es garantizar que el debate se realice de la manera más adecuada, limpia y objetiva, que los candidatos informen sus propuestas y planes de gobierno y las confronten con la de sus pares a fin que toda la población salga ganadora con la mejor información.

El presidente del JNE Detalló que se espera que sean dos jornadas de debate. (Foto: ONPE)

JNE presentará lista final de candidatos el 14 de marzo

El JNE publicará el 14 de marzo la relación final de los aspirantes a participar en los comicios del 12 de abril del 2026, tras el proceso de calificación, tachas y depuración de listas de candidatos presidenciales, al Senado y de diputados.

Refirió que la calificación de listas se encuentra al 97% o quizá un poco más, lo cual ha sido posible gracias al uso de la tecnología y compromiso del equipo humano del JNE. Al respecto, resaltó que la inteligencia artificial ayuda mucho en el procesamiento de información y a lograr resultados que normalmente, como en el caso de calificación de candidatos, se lograba en febrero.

“Esta vez ya hemos llegado a más del 97% y llegaremos al 100% antes de vencimiento el mes de enero. No obstante que tenemos tres veces, cuatro veces más candidatos, más del doble organizaciones políticas”, señaló.

Tachas y apelaciones

Respecto a las tachas, Burneo resaltó que en primera instancia son los jurados electorales especiales (JEE) los encargados de resolverlas, tras lo cual, las organizaciones políticas pueden apelar al pleno del organismo electoral y este resuelve en sesiones que son transmitidas por su canales de comunicación y redes sociales.

“Dos o tres veces a la semana venimos realizando audiencias públicas y tomando decisiones. Los plazos son cortos y perentorios. El trabajo es muy arduo y saludo el gran compromiso de todo el equipo del jurado, sobre todo de magistrados, y también del pleno, porque todos ellos se sienten identificado para lograr que oportunamente y en tiempo óptimo dar los resultados y la decisión final”, subrayó.

El presidente del JNE enfatizó que las apelaciones presentadas por las organizaciones políticas son resueltas en todas las distancias de manera objetiva, independiente y totalmente arreglada a derecho. Detalló, que normalmente una tacha se debe resolver en tres días.

Explicó que si la resolución de un JEE es apelada ante el pleno del JNE, este tribunal sesiona, da el sentido del fallo al día siguiente y luego se redacta la resolución. “A más tardar, en 3 días ya sale la resolución. Venimos cumpliendo esos plazos en forma óptima”, aseguró.





Vendrán observadores internacionales de la OEA

El presidente del JNE informó que ya se ha confirmado la presencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), el Centro Carter, de un centro de norteamérica especializado en tema electoral y también observadores de la región.

Refirió que los observadores se acreditan y luego ellos deciden a qué lugares del país se desplazarán en función de lo que quieran observar y priorizar. “Su trabajo es independiente”, remarcó.