A pocos meses de las Elecciones 2026, el candidato presidencial César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), lanzó duras críticas contra Rafael López Aliaga durante un acto proselitista realizado en San Juan de Lurigancho.

El exgobernador regional de La Libertad calificó al líder de Renovación Popular como “el peor alcalde de Lima” y afirmó que su agrupación no permitirá que acceda a la presidencia de la República.

El presidente de APP cuestionó la capacidad de López Aliaga para dirigir el país, tras su desempeño al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. “Si no ha podido con Lima, ¿cómo va a poder con el Perú? En política hay que tener vocación de servicio y ejecutar el presupuesto público al máximo en bien de la población, y eso no lo ha cumplido el ex alcalde de Lima” , sostuvo Acuña.

#Ahora/En San Juan de Lurigancho, junto a cientos de lideresas de comedores populares, quienes me brindaron su respaldo y creen en mí, indiqué que “no vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente. Si no ha podido con Lima, como va a poder con el Perú. En política… pic.twitter.com/O4F1pIBkW6 — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) January 5, 2026

Asimismo, el candidato presidencial se refirió a recientes declaraciones de López Aliaga durante una visita a la región La Libertad, donde habría cuestionado la gestión de Acuña. “En lugar de irse a Trujillo a explicar su plan de gobierno, se va a hablar mal de Acuña. Entonces yo le voy a decir y le voy a hacer una promesa, no vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”, señaló.

Por su parte, Rafael López Aliaga también se refirió con críticas hacia Acuña, a quien cuestionó por no responder correctamente una pregunta básica de multiplicación durante una entrevista realizada meses atrás por un youtuber. “No podemos hacer experimentos con el Perú. Lo digo por el señor Acuña. Es una vergüenza que no pueda multiplicar 8 por 7”, declaró recientemente.