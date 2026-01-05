César Acuña cuestionó la gestión municipal de Rafael López Aliaga y puso en duda su capacidad para gobernar el país. (Foto: Andina)
A pocos meses de las , el , lanzó duras críticas contra durante un acto proselitista realizado en San Juan de Lurigancho.

El exgobernador regional de La Libertad calificó al líder de Renovación Popular como “el peor alcalde de Lima” y afirmó que su agrupación no permitirá que acceda a la presidencia de la República.

LEA TAMBIÉN: Alianza para el Progreso debe cerca de S/ 20 millones a César Acuña, advierte ONPE

El presidente de APP cuestionó la capacidad de López Aliaga para dirigir el país, tras su desempeño al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. “Si no ha podido con Lima, ¿cómo va a poder con el Perú? En política hay que tener vocación de servicio y ejecutar el presupuesto público al máximo en bien de la población, y eso no lo ha cumplido el ex alcalde de Lima”, sostuvo Acuña.

Asimismo, el candidato presidencial se refirió a recientes declaraciones de López Aliaga durante una visita a la región La Libertad, donde habría cuestionado la gestión de Acuña. “En lugar de irse a Trujillo a explicar su plan de gobierno, se va a hablar mal de Acuña. Entonces yo le voy a decir y le voy a hacer una promesa, no vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Declaran inadmisible tacha contra la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Por su parte, también se refirió con críticas hacia Acuña, a quien cuestionó por no responder correctamente una pregunta básica de multiplicación durante una entrevista realizada meses atrás por un youtuber. “No podemos hacer experimentos con el Perú. Lo digo por el señor Acuña. Es una vergüenza que no pueda multiplicar 8 por 7”, declaró recientemente.

López Aliaga también tuvo críticas para César Acuña, recordándole que no pudo responder una pregunta básica sobre multiplicación. Foto: Joel Alonzo)
