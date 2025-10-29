Rafael López Aliaga anuncia su fórmula presidencial con Renovación Popular: Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica, son sus candidatos a la vicepresidencia. Foto: Captura.
Rafael López Aliaga anuncia su fórmula presidencial con Renovación Popular: Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica, son sus candidatos a la vicepresidencia. Foto: Captura.
Redacción Gestión
El líder de Renovación Popular, , oficializó este miércoles la fórmula presidencial con la que buscará competir en las . El anuncio incluye a la congresista Norma Yarrow como primera vicepresidenta y a Jhon Iván Ramos Malpica como segundo vicepresidente.

Ambos cuentan con trayectoria política dentro y fuera del partido. Como accesitarios fueron designados Roxana Rocha y el parlamentario Alejandro Muñante, figuras con participación activa en la bancada legislativa.

es empresario y hasta hace poco fue alcalde de Lima Metropolitana. Ha sido regidor metropolitano, candidato presidencial en 2021 y fundador de Su trayectoria incluye experiencia en gestión empresarial, dirección de proyectos financieros y participación en temas de infraestructura y transporte urbano desde la MML.

Norma Yarrow, actual congresista de . Ha sido regidora de Lima y anteriormente militante de otras agrupaciones políticas con presencia en el Parlamento. Su labor legislativa ha estado centrada en temas de seguridad ciudadana, defensa del consumidor y fiscalización. También cuenta con experiencia en gestión pública municipal.

Jhon Iván Ramos Malpica es militante histórico de Renovación Popular. Ha ocupado cargos orgánicos dentro del partido y participado en procesos de fortalecimiento interno y organización territorial. Su experiencia está vinculada al trabajo partidario, campañas electorales y articulación con bases distritales.

La presentación de la fórmula marca el inicio formal de la campaña presidencial de , que busca consolidarse como una de las principales opciones del sector conservador de cara a los comicios de 2026.

Promesas de campaña

Como parte de su discurso, adelantó que el principal eje de su gestión sería acabar con la inseguridad ciudadana “de raíz”, priorizando el presupuesto a la inteligencia policial. Además se considerarán penas más severas y pidiendo ayuda internacional. También añadió que si es necesario retirar al país de la CIDH, se hará.

En materia económica, prometió un crecimiento exponencial en infraestructura. Asimismo, eliminar ministerios para lograr una reducción burocrática.

