El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la prórroga por 24 meses para continuar investigando al exalcalde de Lima Metropolitana. Foto: MML
Redacción Gestión
El Poder Judicial aprobó el pedido de la Fiscalía de la Nación para ampliar

El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la prórroga por 24 meses para continuar con las indagaciones en torno a López Aliaga, Rui Baracco, Jimena Burmester y otros.

cometido en organización criminal, en agravio del Estado.

Según López Aliaga, es víctima de persecución política, al solicitarse la ampliación del plazo de investigación por el caso Panama Papers. Foto: Municipalidad de Lima.
Según López Aliaga, es víctima de persecución política, al solicitarse la ampliación del plazo de investigación por el caso Panama Papers. Foto: Municipalidad de Lima.

Vale añadir que el caso Panama Papers expuso redes de empresas offshore vinculadas a políticos y empresarios de diversos países de la región.

En más de una ocasión, López Aliaga —quien aspira a la presidencia del Perú— ha negado estar implicado en estos supuestos hechos irregulares.

“El caso ha sido archivado (...) Es una persecución política clarísima”, mencionó en agosto de este año al ser consultado por el pedido de la Fiscalía.

