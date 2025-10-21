El Poder Judicial aprobó el pedido de la Fiscalía de la Nación para ampliar el plazo de investigación contra el exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, como parte del caso Panama Papers.

El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la prórroga por 24 meses para continuar con las indagaciones en torno a López Aliaga, Rui Baracco, Jimena Burmester y otros.

Según la tesis fiscal, se vincula a estos personajes a la presunta comisión del delito de lavado de activos cometido en organización criminal, en agravio del Estado.

Según López Aliaga, es víctima de persecución política, al solicitarse la ampliación del plazo de investigación por el caso Panama Papers. Foto: Municipalidad de Lima.

Vale añadir que el caso Panama Papers expuso redes de empresas offshore vinculadas a políticos y empresarios de diversos países de la región.

En más de una ocasión, López Aliaga —quien aspira a la presidencia del Perú— ha negado estar implicado en estos supuestos hechos irregulares.

