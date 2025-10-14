Su gestión estuvo marcada por el aumento del nivel de endeudamiento considerable de la municipalidad que, vía 3 operaciones, asumió compromisos que superan los S/ 3,755 millones. De acuerdo al Consejo Fiscal (CF) esta situación deja en una situación bastante delicada a las siguientes administraciones de la MML, que verían frenada su capacidad para promover nuevas inversiones.

Si bien López Aliaga impulsó esta jugada financiera con un objetivo incuestionable -financiar obras consideradas clave para solucionar la inseguridad y congestión vehicular- analistas consultados por Gestión consideran que los próximos alcaldes de Lima podría verse obligados a reducir la calidad de los servicios de la comuna, entre otros recortes.

Sin margen de maniobra

En julio de este año, el CF emitió el reporte técnico “Análisis de la evolución de las finanzas públicas y cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos regionales y locales en 2024“, donde le dedica un capitulo entero a las finanzas de la MML.

Respecto a sus operaciones de endeudamiento, la entidad recuerda que las 3 emisiones realizadas se hicieron bajo la modalidad de bonos titulizados sin garantía del Gobierno nacional, respaldados mediante un fideicomiso de titulización.

Ello, explican, compromete el 61% de los ingresos históricos de la MML, ya que el fideicomiso se construirá con el 100% de fuentes como la recaudación del impuesto por alcabala y al patrimonio vehicular. Con la tercera emisión, realizada en junio último, se suman el Foncomun, impuesto predial y a los juegos de casino y máquinas tragamonedas.

Bajo estas reglas, la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal (STCF) estima que el Saldo de Deuda Total (SDT) incrementará hasta “un monto muy cercano” a los S/ 5,000 millones, lo que equivaldría a un ratio cercano al 400%, 4 veces el límite legal de la regla fiscal.

Eso no es todo. El STCF apuesta porque, en promedio, el servicio de la deuda esté en S/ 470 millones para las siguientes 3 gestiones municipales (2027-2038). “En particular la siguiente administración sería la encargada de realizar los mayores pagos del servicio de la deuda, el cual ascendería, en promedio, a S/ 538 millones anuales durante ese periodo”, indican.

¿Qué riesgos trae este panorama para la MML en el futuro? En entrevista con Gestión, Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s Investor Services, planteó que comprenden porqué la MML se endeudó de esta forma hoy, pero más adelante podría atarla de brazos.

“Se entiende que la ciudad necesita inversiones porque la congestión limita la actividad económica, pero por otro lado, como bien dice el CF, la fuerte acumulación de deuda tal vez paralice el potencial de hacer más inversiones a futuro desde la MML”, advirtió.

A Carlos Casas, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (UP), no le quedan dudas que, eventualmente, la MML no podrá hacer frente a sus pagos, lo que la llevará a realizar fuertes recortes.

“En algún momento esa deuda tendrá que ser asumida por el Gobierno Nacional. Primero, podría haber una reducción de servicios, lo que nos expone a una mala calidad de los mismos y también a un bajo mantenimiento de infraestructura. Eso genera un deterioro en la calidad de vida. Esos son los resultados que se esperarían en este caso”, anticipó el ex viceministro de Economía.

Para Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, la apuesta por este mecanismo para emitir los bonos no fue el mejor camino.

“Hay una situación doblemente complicada para las siguientes gestiones. Primero, no tendrán recursos libres, y segundo, el costo al que se han hecho las emisiones son bastante altos. ¿Hubo posibilidad de mejorar lo obtenido? Yo creería que sí“, explicó.

LAS OBRAS. Según ha comunicado RLA y la misma MML en varias ocasiones, entre los proyectos principales que serán financiados con los bonos emitidos están proyectos viales como el Bypass Las Torres Prialé, la Vía Rápida Próceres-Wiesse, entre otras.

Una licencia especial

Si bien ya estaba exonerada de cumplir determinadas reglas fiscales desde 2017, como recuerda el CF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de José Arista, flexibilizó el nivel de deuda a favor de la MML en marzo del 2024.

Esta luz verde se dio cuando la MML ya había hecho la primera emisión de bonos, por S/ 1,205 millones. Sin embargo, fue con estas nuevas reglas que pudo realizar las dos posteriores: S/ 1,250 millones en septiembre del 2024 y S/ 1,300 millones más en junio de este año.

El nuevo límite de deuda establecido para los gobiernos subnacionales fue que tengan un nivel de calificación crediticia vigente igual o mayor a BBB+, a 3.5 veces el porcentaje de ahorro en su cuenta corriente. La MML lo cumple, al tener las calificaciones de AA- y AA, de parte de Apoyo y Asociados y Pacific Credit Rating (PCR), respectivamente.

Sobre ello, el CF recordó en su informe que se observan diferencias de hasta 8 escalones entre las calificaciones de distintas entidades para la MML. Aparte, indicaron que todas “asumen, implícitamente, un aval del Gobierno Nacional ante una posibilidad de impago por parte de la municipalidad”, aunque se hayan emitido sin ello.

También recordaron que, precisamente Moody’s en junio le colocó una calificación a la comuna, como emisor, de Bba1 con el aval, y Ba2, sin el respaldo del Gobierno Nacional. Así se ubica en el grado de especulación, por los motivos que indicó Reusche.

Sobre esta situación, Casas cree que generará una contingencia importante para los próximos gobiernos también, ya que los compromisos de pago son hasta el 2045.

“Se le coloca en una situación similar a la de Petroperú. Las personas que compran sus bonos toman el riesgo porque saben que el Estado eventualmente lo salvará. Igual pasará con la MML. Por más que sufra una rebaja, siempre estará detrás el respaldo soberano. La MML es muy grande como para que la dejen quebrar”, consideró.

A Odar, le parece que ello dependerá de la afinidad que pueda haber entre los siguientes presidentes y alcaldes. Lo único certero es que una rebaja futura le haría bastante difícil captar mayor deuda, en caso necesitarla, porque sería a mayor costo.

“La única posibilidad que tiene de escapar de ese pago y tener algún margen es canjear los bonos emitidos en los últimos años por otros de horizontes más largos. Sería postergar el pago de los intereses que ya se están generando. Con ese canje, tendría un servicio financiero menor y podría diferir esos vencimientos para tener algún margen de maniobra y realizar gastos en el corto plazo”, agregó.