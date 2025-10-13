Rafael López Aliaga despejó la dudas y anunció que renunciará a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República en esta elecciones generales.

El lunes 13 de octubre es la fecha límite para que altos funcionarios como ministros, gobernadores y alcaldes renuncien para poder postular a sus cargos si aspiran en participar en las elecciones generales de abril de 2026.

El burgomaestre realizó ayer un evento para rendir cuentas de su gestión 2025 en el parque de la Exposición, donde se espara que lo anunciara pero no lo hizo sono hasta horas más tarde, en el proegrama El Valor de la verdad.

Durante su exposición, el burgoamestre indicó que “como alcalde”. mañana realizará una actividad en beneficio de Ñaña, dejando así aún la duda sobre su dimisión para tentar el sillón de Pizarro.

LEA TAMBIÉN:Policía detiene a sujeto armado en actividad de Rafael López Aliaga en VMT

No obstente, durante su discurso habló sobre las obras realizadas y agradecía a cada uno de su equipo, sonando a despedida.

En la presentación, intervinieron tanto adultos como menores, quienes le indicaban que postule a la presidencia, lo que sacaba sonrisas al burgomaestre.

Añadió que en estos cuatro años “ha aprendido a tener más autocontrol”.

Lo que dijo Renzo Reggiado

El teniente alcalde, Renzo Reggiardo, se pronunció respecto ante esta posibilidad.

“Esos son temas que ya se ha hablado mucho. Nosotros somos un ejército, yo lo digo con toda la sinceridad del mundo. Las personas que me acompañan desde el principio y quien habla soy parte de una administración y no me puedo inmiscuir en un espacio que no me corresponde”, declaró a la prensa.