Riccadonna hoy también es parte del portafolio de CBC Perú. (Foto: Difusión)
Riccadonna hoy también es parte del portafolio de CBC Perú. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
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Con una trayectoria global de más de 140 años y con presencia en más de 20 países, la multilatina de bebidas CBC —embotellador de marcas como Pepsi, 7Up, Concordia, Gatorade, San Carlos, entre otras— cuenta a Perú como su operación más joven, con 11 años en el mercado nacional. Así lo destaca Mirko Astudillo, director general de CBC Perú, quien tiene claro el horizonte que hoy acompaña a la firma en el escenario local: menos dispersión de portafolio, mayor foco en bebidas y eficiencia operativa; además, de crecimiento a través de sociedades estratégicas. En diálogo con Gestión, el ejecutivo anuncia su más reciente alianza en términos comerciales, los proyectos en camino y algunos replanteamientos de cartera.

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