Si bien en un inicio estas bebidas fueron elaborados para deportistas, en los últimos años se ha incrementado su penetración en los hogares. De acuerdo con data de Worldpanel by Numerator, en el 2025 el consumo de bebidas rehidratantes se incrementó en 5% y se espera que este año siga creciendo.

Alonso Vásquez, gerente de Desarrollo de Negocios de la firma, explicó que la categoría de rehidratantes se divide en dos segmentos: bebidas isotónicas y sueros. No obstante, el motor de crecimiento se encontraría en sueros, que durante el año pasado registró un incremento en valor del 45%, mientras que isotónicas solo tuvo 1%.

“Isotónicas es un segmento más maduro, por lo que las perspectivas son conservadoras. Entonces, se espera que en los próximos meses el consumo se mantenga sin mucha variación. En cambio, sueros es un segmento más pequeño, pero que está empezando a tener mayor oferta de productos de distintos fabricantes. Esto hace que se perfile como el mayor impulsor de la categoría”, sostuvo.

Otro componente que sostendría la expansión de la categoría sería el ingreso de cada vez más marcas al mercado, lo cual ha contribuido a la democratización del producto y por ende, a una mayor accesibilidad en cuánto a precios.

En ese marco, Vásquez señaló que, de cara al cierre de año, “es muy probable que el segmento de bebidas isotónicas siga cogiendo relevancia a ritmo muy moderado respecto a la penetración y al crecimiento en valor, mientras que sueros más bien va a ser el motor de crecimiento de la categoría”.

(Fuente: Worldpanel by Numerator)

Lo que esperan las marcas

Erika Córdova, gerente de Marketing de Grupo AJE en Perú, comentó que durante esta temporada de verano se ha visto un desempeño muy positivo, en línea con el mayor interés de los peruanos por el deporte, la vida activa, así como el consumo de bebidas hidratantes.

“Este escenario nos lleva a proyectar un crecimiento sostenido en los próximos meses, no solo por la expansión natural de la categoría, sino también por una estrategia enfocada en fortalecer nuestra presencia en espacios deportivos, impulsar alianzas con federaciones y ligas, así como ampliar la conexión con consumidores jóvenes”, refirió.

Asimismo, el ejecutivo destacó que cuentan con dos marcas presentes en la categoría, por el lado de bebidas isotónicas está Sporade y, en el segmento sueros, está Dilyte, que tiene poco más de un año en el mercado.

Daniel Burstein, director comercial de cbc Perú, comentó que su marca Gatorade viene recuperando dinamismo y participación en el mercado peruano, registrando tasas de crecimiento de doble dígito.

“Nuestra expectativa para este año es superar un crecimiento del 5% en nuestros principales formatos de empaque, impulsado por una mayor presencia y desarrollo en canales emergentes, lo que nos permitirá ampliar el alcance de nuestro portafolio y conectar con nuevas oportunidades de consumo”, detalló.

Canales de compra

Erika Córdova mencionó que los principales canales de compra continúan siendo las bodegas, supermercados y tiendas de conveniencia. Destacó especialmente el canal tradicional, que representa el 80% del volumen de la categoría.

“A ello se suman cada vez con mayor relevancia los espacios deportivos, como clubes y academias, donde el consumo está directamente asociado a la actividad física”, dijo.

Por su parte, Daniel Burstein coincidió en que los canales preferidos por los consumidores continúa siendo el canal tradicional, cash & carry y las tiendas de conveniencia.

Asimismo, “se observa un crecimiento del canal discounter”, mencionó.

¿Precios suben o bajan?

Alonso Vásquez refirió que el ticket promedio (gasto por acto) del segmento de bebidas isotónicas se mantiene sin mayor variación, ya que pasó de S/ 6 en el 2024 a S/ 6.1 en el 2025.

No obstante, si bien isotónicas sostiene un ticket similar al del año anterior, sueros redujo su propio ticket de S/ 13 a S/ 12, debido a una mayor oferta y variedad de productos ingresando al mercado con precios más accesibles, refirió.

“Aunque sueros redujo su propio ticket (de S/ 13 a S/ 12), sigue por encima del ticket de isotónicos y gana participación en el valor total, empujando el promedio de la categoría hacia arriba”, añadió.

Por el lado de las marcas, Erika Córdova comentó que los precios se han incrementado debido al crecimiento de formatos de mayor contenido, es el caso de Sporade 1.0 L y 1.5 L.

Asimismo, debido a la introducción de productos con una propuesta de valor diferenciada como es el caso de la marca Dilyte.

En cambio, Daniel Burstein, consideró que el ticket promedio se ha mantenido y esperan un mejor desempeño en ventas para este 2026, impulsado por una mayor disponibilidad del portafolio de sabores en los puntos de venta, lo que permitirá acercar mejor la oferta a las preferencias del consumidor.

(Fuente: Worldpanel by Numerator)