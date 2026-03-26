Empresas de alimentos y bebidas buscan proteger sus marcas en Perú. (Foto: Rolly Reyna / GEC).
Empresas de alimentos y bebidas buscan proteger sus marcas en Perú. (Foto: Rolly Reyna / GEC).
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Sandra Reyes
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El mercado peruano se consolida como un destino atractivo para empresas internacionales de alimentos y bebidas que buscan expandirse en América Latina, impulsadas por la recuperación del consumo y una demanda cada vez más diversa. Marcas de distintos países evalúan su ingreso o expansión en el país, incluso en un contexto marcado por las elecciones presidenciales de 2026, que introduce cautela, pero no ha frenado el interés de inversionistas que ven oportunidades en la economía local.

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