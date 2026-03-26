Según pudo conocer Gestión, entre el 16 y el 20 de febrero de 2026, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó 634 solicitudes de registro de marcas, con una presencia relevante de empresas de Estados Unidos y Colombia, lo que anticiparía estrategias de ingreso o fortalecimiento en el mercado peruano. Los solicitantes incluyen compañías vinculadas con la fabricación y distribución de alimentos y bebidas, interesadas en ampliar su portafolio en el país.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue presentado por Intercontinental Great Brands LLC, empresa estadounidense subsidiaria del grupo multinacional Mondelez International, dedicada a la fabricación y comercialización de snacks y alimentos empaquetados, que solicitó el registro de la marca “Belvita” ante el Indecopi, en la clase 30, que comprende productos de panadería y pastelería, cereales para el desayuno, galletas, crackers, barritas de cereal, waffles, confitería y diversos postres, incluidos congelados o refrigerados.

Intercontinental Great Brands LLC solicitó el registro de la marca “Belvita”.

Empresa de fabricación y comercialización de snacks

Intercontinental Great Brands es una empresa estadounidense creada en 2012 como parte de la reorganización corporativa que dio origen a Mondelēz International, tras la escisión de Kraft Foods Inc. La compañía forma parte del negocio global de snacks del grupo y está vinculada con la gestión y comercialización de marcas del segmento de galletas y productos horneados. Su portafolio incluye marcas de alcance internacional como belVita, Oreo, Ritz y Chips Ahoy!, enfocadas en el mercado de alimentos empaquetados de consumo masivo.

Aunque opera como una entidad legal con sede en Estados Unidos, sus marcas se distribuyen a través de la red global de Mondelēz International, que tiene presencia en más de 150 países y una posición mundial en la categoría de galletas y snacks. El grupo cuenta con operaciones productivas y comerciales en América Latina, Europa, Asia y otras regiones, y mantiene una estrategia orientada a fortalecer su portafolio y expandir su presencia en mercados emergentes, donde el consumo de snacks continúa en crecimiento.

Si bien, a la fecha, no se ha identificado una operación directa de la compañía en Perú, la solicitud de registro apuntaría a una estrategia de protección de marca, orientada a resguardar sus signos distintivos frente a terceros, así como a dejar abierta la puerta a un eventual ingreso comercial al país en el mediano o largo plazo. Pero, ¿qué otras empresas estadounidenses están interesadas en Perú?

Bavaria & Cia, principal empresa cervecera de Colombia

Otro requerimiento relevante fue realizado por Bavaria & Cia S.C.A., empresa de origen colombiano y principal cervecera de ese país, dedicada a la producción y distribución de cervezas, bebidas y maltas, que inició el proceso de registro de la marca “B Bavaria” ante el Indecopi, en la clase 32, que comprende cervezas, incluidas las no alcohólicas, bebidas de malta, aguas minerales, así como colas y otras bebidas a base de cola.

Bavaria & Cia. S.C.A. es la principal empresa cervecera de Colombia y uno de los mayores productores de bebidas de la región. Fue fundada el 4 de abril de 1889 en Bogotá por el empresario alemán Leo Siegfried Kopp y consolidó su liderazgo mediante la expansión de su capacidad productiva y la integración de cervecerías regionales. En 2005, fue adquirida por SABMiller y, tras la compra global de esta compañía en 2016, pasó a formar parte de Anheuser-Busch InBev (AB InBev), el mayor grupo cervecero del mundo.

La compañía se especializa en la producción y comercialización de cervezas, bebidas de malta, aguas y otras bebidas, con un portafolio que incluye marcas como Águila, Club Colombia, Póker y Pony Malta. Cuenta con varias plantas y una amplia red de distribución en Colombia, además de presencia en mercados de América Latina como Perú, Ecuador y Panamá, y exportaciones a otros destinos a través de la red global de AB InBev.

Gigante estadounidense de hortalizas frescas asoma en Perú

Otro requerimiento importante fue realizado por PFF Brands, LLC, empresa estadounidense vinculada comercialmente con Pero Family Farms y dedicada a la producción y comercialización de hortalizas frescas, que inició el proceso de registro de la marca “Pero Family Farms Snipped Green Beans Fresh” ante el Indecopi, en las clases 29 y 31, que comprenden verduras, hortalizas, legumbres y frutas procesadas, así como frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas.

PFF Brands, LLC es una empresa estadounidense vinculada con Pero Family Farms Food Company, productor y distribuidor de hortalizas frescas con sede en Delray Beach, Florida. El grupo tiene sus orígenes en 1908 y se mantiene como una compañía familiar de quinta generación dedicada al cultivo, empaque y comercialización de vegetales frescos para el mercado minorista.

La empresa se especializa en hortalizas como pimientos, pepinos, calabacines y judías verdes, incluyendo presentaciones listas para cocinar o consumir. Pero Family Farms opera cultivos en varios estados de Estados Unidos, lo que le permite abastecer durante todo el año, y comercializa sus productos en el mercado norteamericano y otros destinos internacionales a través de cadenas de supermercados y distribuidores.

PepsiCo solicitó el registro de nueva marca

Otra solicitud relevante fue realizada por PepsiCo, Inc., corporación multinacional estadounidense del sector de alimentos y bebidas, que inició el proceso de registro de la marca “Copa de Sabores” ante el Indecopi, en las clases 29 y 30, que comprenden bocaditos elaborados principalmente a base de papas, nueces, semillas, frutas, vegetales, carnes o soya, así como productos a base de harina, maíz, cereales o arroz y diversas salsas para acompañamiento.

PepsiCo, Inc. es una de las mayores corporaciones multinacionales de alimentos y bebidas del mundo, con sede en Purchase, Nueva York. La compañía se constituyó en 1965 tras la fusión de Pepsi-Cola Company y el fabricante de snacks Frito-Lay, aunque sus orígenes se remontan a 1898 con la creación de la bebida Pepsi. Con el tiempo, fortaleció su portafolio mediante adquisiciones como Tropicana y Quaker Oats, consolidando su presencia en diversas categorías de consumo masivo.

La empresa produce y comercializa bebidas no alcohólicas, snacks y alimentos a base de cereales, con marcas globales como Pepsi, Gatorade, Lay’s, Doritos, Cheetos y Quaker. Tiene presencia en más de 200 países y territorios, con operaciones y redes de distribución en América Latina, incluido el Perú, así como en Europa, Asia, África y Medio Oriente.