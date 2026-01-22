Según pudo conocer Gestión, entre el 7 y el 9 de enero de 2026 se publicaron 221 solicitudes de registro de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con una presencia relevante de firmas de origen chino, lo que podría anticipar un eventual desembarco comercial en el mercado peruano. Entre las solicitantes figuran tanto corporaciones ya consolidadas como nuevas compañías vinculadas a los sectores de tecnología, cosmética, salud y alimentos, reforzando la lectura de un renovado interés asiático por ganar posicionamiento en el país.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue realizado por Guangzhou Fashion Star Cosmetics Co., empresa de origen chino especializada en el desarrollo de productos de cuidado personal y cosmética, que inició el proceso de registro de la marca “Afansha” ante Indecopi, en la clase 03, que comprende una amplia gama de productos como champús, jabones, cosméticos, productos de limpieza, perfumes, artículos de maquillaje, cremas cosméticas e hidratantes y productos depilatorios.

Esta empresa china está dedicada al desarrollo y fabricación de productos cosméticos y de cuidado personal, con sede en Guangzhou, uno de los principales polos industriales del sector en Asia. La compañía opera bajo los modelos OEM —fabricación de productos según las especificaciones de marcas que luego los comercializan con su propio nombre— y ODM, que implica el diseño, desarrollo y producción de fórmulas y presentaciones que terceros lanzan al mercado bajo su marca.

Su portafolio incluye cuidado de la piel y del cabello, fragancias, maquillaje y artículos de higiene personal, con una orientación clara al mercado internacional. Aunque no se reporta una operación directa en países específicos, su enfoque OEM/ODM la posiciona como proveedor para marcas globales, facilitando lanzamientos rápidos, reducción de costos y expansión comercial fuera de China.

Si bien, a la fecha, no se ha identificado una operación directa de la compañía en Perú, la solicitud de registro apunta a una estrategia de protección de marca, orientada a resguardar sus signos distintivos frente a terceros, así como a dejar abierta la puerta a un eventual ingreso comercial al país en el mediano o largo plazo. Pero, ¿qué otras empresas asiáticas están interesadas en Perú?

Empresa china de productos químicos registra la marca “InnoDx”

Otro requerimiento resaltante lo hizo la empresa Xiamen Innodx Biotechnology CO., que inició el proceso de registro de su marca “InnoDx” ante Indecopi, en las clases 01 y 05, que comprenden a productos químicos y reactivos para análisis de laboratorio no médicos, cultivos y preparaciones de microorganismos, así como preparaciones farmacéuticas, kits de diagnóstico para uso médico o veterinario, antisépticos, vacunas, fármacos bioquímicos, sueros médicos y jeringas prellenadas, lo que sugiere una estrategia orientada a proteger su portafolio biotecnológico y farmacéutico en el mercado peruano.

Se trata de empresa china fundada en 2013 en la ciudad de Xiamen, especializada en biotecnología y soluciones para diagnóstico, análisis y uso farmacéutico, con foco en tecnologías de inmunoensayo por quimioluminiscencia. La compañía forma parte del ecosistema biotecnológico vinculado al Yangshengtang Group y opera como subsidiaria de Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, uno de los grupos más relevantes del sector en China.

Su portafolio incluye reactivos de diagnóstico, kits para detección de enfermedades infecciosas, marcadores tumorales y pruebas bioquímicas, orientados al uso clínico. A nivel comercial, mantiene una actividad exportadora sostenida, con envíos a mercados de Asia, África y Medio Oriente —como India, Bangladesh, Indonesia, Malasia, Kenia y Ghana—, lo que evidencia una estrategia de internacionalización basada en soluciones diagnósticas para sistemas de salud emergentes.

Empresa china del mercado automotriz registra la marca “Thinkdiag”

Otro requerimiento resaltante lo hizo Thinkcar Tech Co., empresa de la República Popular China, que inició el proceso de registro de su marca “Thinkdiag” ante Indecopi, en la clase 09, que comprende aparatos e instrumentos científicos y de medición; equipos de señalización, control e inspección; dispositivos para la conducción, distribución y control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; soportes digitales; equipos de procesamiento de datos, ordenadores y software.

THINKCAR Tech Co., Ltd. es una empresa china especializada en investigación, desarrollo y fabricación de soluciones de diagnóstico automotriz inteligente, con sede en Shenzhen. Fundada entre 2018 y 2019, la compañía se ha posicionado rápidamente en el sector gracias a la integración de hardware y software orientados al análisis avanzado de vehículos, con foco en conectividad, datos en tiempo real y facilidad de uso para talleres y técnicos especializados.

Su portafolio incluye escáneres OBD2, herramientas de diagnóstico multimarca, sistemas de calibración ADAS y plataformas digitales, destacando líneas como Thinkdiag y Thinkscan. A nivel comercial, THINKCAR mantiene una presencia internacional amplia, con exportaciones y redes de distribución en más de 150 países, incluyendo operaciones en Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que evidencia una estrategia de expansión global basada en soluciones tecnológicas para el mercado automotriz.

Compañía dedicada a la fabricación de dispositivos médicos mira el mercado local

Otro requerimiento resaltante lo hizo Sonosemi Medical Co., empresa de origen chino, que inició el proceso de registro de su marca “CyliScore” ante Indecopi, en la clase 10, que comprende aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos; catéteres y tubos para uso con catéteres; dispositivos de inflado para catéteres con balón; electrodos para uso médico; catéteres intracardíacos; instrumentos médicos para cortar tejido; catéteres con balón e hilos de guía para uso médico.

Fundada en 2020, con sede en Shenzhen, la compañía se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de dispositivos médicos para intervenciones cardiovasculares. Su foco está en soluciones de diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo, integrando electrónica médica y tecnología de imagen para procedimientos clínicos de alta precisión.

Su portafolio incluye catéteres con balón, catéteres intracardíacos, electrodos para uso médico, sistemas de litotricia intravascular y ecocardiografía intracardíaca, entre otros instrumentos quirúrgicos especializados. A nivel comercial, la compañía ha iniciado una estrategia de internacionalización, participando en ferias del sector salud y presentando sus tecnologías en mercados asiáticos como Indonesia y Singapur, lo que evidencia su interés por ampliar presencia fuera de China.

