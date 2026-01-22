El registro de marcas en Indecopi aparece como primer paso estratégico antes de una posible entrada comercial. Fotógrafo: Toru Hanai/Bloomberg
En un contexto de estabilidad macroeconómica relativa, pero marcado por la antesala de las elecciones presidenciales de 2026, el Perú vuelve a situarse en el radar de empresas chinas que evalúan ampliar su presencia en América Latina. La resiliencia de sectores como consumo masivo, manufactura, agroindustria y comercio, junto con un mercado de tamaño relevante y costos operativos competitivos, ha llevado a corporaciones del gigante asiático a identificar al país como una plataforma estratégica para su eventual ingreso y posicionamiento regional, incluso en un escenario de cautela política.

